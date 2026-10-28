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Reč "nažalost" često koristimo kada želimo da izrazimo žaljenje zbog nečega što se dogodilo ili nije ispalo onako kako smo želeli. Ipak, mnogi se pitaju da li se piše sastavljeno ili rastavljeno: "nažalost" ili "na žalost"?

Da li je pravilno da napišete "Nažalost, neću moći da dođem" ili "Na žalost, neću moći da dođem"? U većini svakodnevnih situacija pravilan izbor je "nažalost", koji se piše sastavljeno. Ipak, postoji i izraz "na žalost", koji se piše odvojeno kada ima drugačije značenje.

Kada se piše "nažalost"?

Prilog "nažalost" koristimo kada želimo da izrazimo žaljenje, razočaranje ili neku nepovoljnu okolnost. U tom značenju piše se sastavljeno, bez obzira na to gde se nalazi u rečenici.

Na primer:

- "Nažalost, danas neću moći da dođem."

- "Nažalost, nismo uspeli da završimo posao na vreme."

- "Voz je, nažalost, kasnio više od sat vremena."

- "Nažalost, planovi su nam se promenili."

U svim ovim primerima reč "nažalost" mogla bi da se zameni izrazima "na moju žalost" ili "što je šteta", a da osnovni smisao rečenice ostane isti.

Pravopis Foto: Shutterstock

A kada se piše "na žalost"?

Izraz "na žalost" piše se odvojeno kada predlog "na" i imenica "žalost" imaju svoje zasebno značenje. To se najčešće događa kada govorimo o nečijoj žalosti ili nečemu što izaziva žalost.

Na primer:

- "Na žalost porodice, dugo očekivani susret nije se dogodio."

- "Na žalost svih prisutnih, utakmica je prekinuta."

- "Na žalost roditelja, dete nije uspelo da upiše željenu školu."

U ovim primerima reč je o žalosti određene osobe ili grupe ljudi, pa se izraz piše odvojeno.

Kako najlakše da zapamtite pravilo?

Ako reč koristite kao prilog kojim izražavate žaljenje zbog neke situacije, pišite "nažalost" sastavljeno.

Ako govorite o nečijoj žalosti i možete da kažete "na žalost nekoga", onda se izraz piše odvojeno.

Dakle, kada napišete "Nažalost, danas pada kiša" ili "Nažalost, nismo dobili odgovor", ne treba da razmišljate o razdvajanju reči. U ovakvim rečenicama pravilno je nažalost.

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