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Svako se barem jednom zapitao da li mu sagovornik govori istinu. Bred Biler, bivši pripadnik američke Tajne službe, u kojoj je proveo 25 godina, osmislio je akronim koji mu pomaže da prati način na koji ljudi odgovaraju na pitanja. Kako prenosi Unilad, objasnio je da slova u engleskoj reči LIARS, koja znači „lažovi“, upućuju na pet ponašanja na koja obraća pažnju.

Svako slovo označava početak engleskog pojma koji opisuje jedan od mogućih znakova na osnovu kojih možete prepoznati ili naslutiti da vam neko ne govori istinu. Nijedan od njih sam po sebi nije dokaz laganja jer ljudi mogu biti nervozni, zbunjeni ili im može biti potrebno više vremena da se nečega prisete, ali ipak vredi obratiti pažnju na njih.

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L – Latency: vreme potrebno za odgovor

Engleska reč latency u ovom kontekstu odnosi se na vreme koje prođe između postavljenog pitanja i odgovora. Biler kaže da obraća pažnju na neuobičajeno dugo oklevanje jer osoba možda pokušava da smisli šta će reći. Ipak, zastajkivanje može biti i znak da se neko priseća događaja, ne razume pitanje ili želi pažljivo da odgovori.

I – Incongruence: nepodudarnost

Pojam incongruence označava nepodudarnost, a Biler ga koristi za situacije u kojima se reči i ponašanje osobe ne slažu. Na primer, neko može da kaže „da“, a da pritom odmahuje glavom, što on smatra razlogom za dodatna pitanja. Takav gest ipak nije dokaz laži jer na govor tela utiču navike, kultura, zbunjenost i okolnosti razgovora.

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A – Avoidance: izbegavanje odgovora

Engleska reč avoidance znači izbegavanje, a odnosi se na situaciju u kojoj osoba nešto kaže, ali ne odgovori na postavljeno pitanje. Sagovornik može da promeni temu, ponudi uopštenu izjavu ili postavi protivpitanje. Umesto da odmah zaključite da laže, pokušajte da pitanje mirno i jasno ponovite.

R – Resistance: otpor

Pojam resistance znači otpor, a Biler ga opisuje kao odbijanje da se odgovori na pitanje ili negativnu reakciju na njega. Na primer, osoba može da se naljuti ili uvredi zato što ste je nešto uopšte pitali. Međutim, takva reakcija ne dokazuje da laže jer se ljudi mogu osećati povređeno i kada govore istinu, naročito ako pitanje dožive kao optužbu.

S – Shifting vocal inflection: promena intonacije glasa

Izraz shifting vocal inflection odnosi se na promenu intonacije, odnosno način na koji se glas podiže ili spušta tokom govora. Biler navodi primer osobe čije „da“ ili „ne“ zvuči kao pitanje, uz podizanje intonacije na kraju rečenice. On to smatra razlogom za dodatnu proveru, ali nesiguran glas može imati mnogo uzroka i sam po sebi ne otkriva laž.

Šta je sa izbegavanjem pogleda?

Biler odbacuje rašireno uverenje da osoba koja skreće pogled automatski laže. Neki ljudi teže održavaju kontakt očima zbog nelagode, navike ili drugih razloga, dok osoba koja laže može namerno da održava pogled. On naglašava da govor tela često više govori o tome koliko se neko oseća prijatno nego o tome da li govori istinu.

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