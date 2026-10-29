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Dnevni horoskop za 29. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ovog četvrtka.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan pun energije, ali i situacija koje će zahtevati strpljenje. Na poslu ćete želeti da što pre završite sve obaveze, međutim, nemojte dozvoliti da vas tuđe odugovlačenje izbaci iz ravnoteže. U ljubavi vas očekuje razgovor koji može razjasniti nedoumice. Ako ste u vezi, pokažite više razumevanja za partnerove potrebe. Slobodni Ovnovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja im se već neko vreme dopada. Kada je reč o zdravlju, prijaće vam šetnja i više odmora.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Četvrtak vam donosi potrebu za sigurnošću i stabilnošću. Na poslovnom planu usmerite se na konkretne rezultate i ne preuzimajte više obaveza nego što možete da završite. Moguće je da ćete dobiti zanimljiv predlog koji zahteva dodatno razmišljanje. U ljubavi je važno da ne očekujete da partner sam prepozna sve što vam je potrebno. Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Obratite pažnju na troškove i izbegavajte kupovine kojima pokušavate da popravite raspoloženje.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša komunikativnost danas dolazi do izražaja. Razgovori, sastanci i susreti mogli bi da vam otvore vrata za nove poslovne mogućnosti. Ipak, proverite sve informacije pre nego što donesete važnu odluku. U ljubavi vas očekuje dinamičan dan, ispunjen porukama i zanimljivim razgovorima. Ako ste slobodni, neko bi mogao da vas osvoji duhovitošću i spontanošću. Zauzeti Blizanci trebalo bi da izbegavaju rasprave zbog sitnica. Pokušajte da usporite tempo i pronađete vreme za predah.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije bi mogle da budu izraženije nego inače, pa će vam prijati društvo ljudi uz koje se osećate sigurno. Na poslu nemojte previše lično doživljavati tuđe komentare. Vaša posvećenost će doći do izražaja, čak i ako priznanje ne stigne odmah. U ljubavi je ovo dobar trenutak za iskren razgovor i rešavanje nesporazuma. Slobodni Rakovi mogli bi da upoznaju osobu koja im uliva poverenje. Posvetite pažnju snu i odmoru, jer vam je potrebno više energije za obaveze koje dolaze.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan u kojem biste mogli da dođete u centar pažnje. Na poslu ćete imati priliku da pokažete svoje sposobnosti, ali vodite računa da drugima ostavite dovoljno prostora da iznesu svoje ideje. Saradnja će vam doneti više koristi nego nadmetanje. U ljubavi vas očekuju strast i potreba za pažnjom. Ako ste u vezi, partner bi mogao da vas iznenadi lepim gestom. Slobodni Lavovi mogli bi da započnu flert koji će im vratiti samopouzdanje. Pronađite ravnotežu između aktivnosti i odmora.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Organizacija će biti vaša najveća prednost ovog četvrtka. Uspećete da rešite obaveze koje su se nagomilale, ali nemojte insistirati na tome da sve bude savršeno. Ponekad je dovoljno da posao bude završen na vreme. Finansije zahtevaju pažljivo planiranje, naročito ako razmišljate o većoj kupovini. U ljubavi pokušajte da manje analizirate, a više slušate svoje emocije. Partneru bi mogla da znači vaša podrška. Slobodne Device mogle bi da primete da se prijateljski odnos polako pretvara u nešto više.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Četvrtak vam donosi priliku da uspostavite ravnotežu u odnosima koji su u poslednje vreme bili napeti. Na poslu ćete imati koristi od diplomatije i sposobnosti da saslušate različita mišljenja. Nemojte, međutim, pristajati na sve samo da biste izbegli sukob. U ljubavi je vreme za iskrenost. Ako ste u vezi, otvoreno razgovarajte o onome što vam nedostaje. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju zanimljivu osobu preko prijatelja ili na društvenom okupljanju. Prijalo bi vam da deo dana posvetite aktivnostima koje vas opuštaju.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša intuicija danas bi mogla da bude posebno izražena. Obratite pažnju na detalje i ponašanje ljudi oko sebe, ali nemojte donositi zaključke bez dovoljno dokaza. Na poslu ćete imati priliku da rešite problem koji vas već neko vreme opterećuje. Kada je novac u pitanju, izbegavajte rizične odluke i ne oslanjajte se na neproverena obećanja. U ljubavi su mogući intenzivni razgovori i razjašnjenje starih nesporazuma. Slobodne Škorpije mogle bi da osete snažnu privlačnost prema osobi koja ih intrigira. Potrudite se da pronađete način da se oslobodite nagomilane napetosti.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Želja za promenom i novim iskustvima obeležiće vaš dan. Na poslu biste mogli da dobijete ideju koja će vam pomoći da unapredite način rada ili pokrenete nešto novo. Ipak, pre nego što se obavežete, proverite sve detalje. U ljubavi vas očekuje više spontanosti. Zauzeti Strelčevi mogli bi da obraduju partnera neplaniranim izlaskom ili malim iznenađenjem. Slobodni bi mogli da započnu zanimljiv razgovor sa osobom koja ne razmišlja kao oni. Obratite pažnju na raspored obaveza i nemojte obećavati više nego što možete da ispunite.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Odgovornost i istrajnost pomoći će vam da ostvarite ono što ste planirali. Četvrtak je pogodan za rešavanje poslovnih pitanja, razgovore o budućim obavezama i pravljenje dugoročnih planova. Moguće je da će neko zatražiti vašu pomoć ili savet. Ipak, nemojte zanemariti sopstvene potrebe. U ljubavi ćete morati da pokažete više nežnosti i spremnosti na kompromis. Partner bi mogao da očekuje da jasnije izrazite svoja osećanja. Slobodni Jarčevi mogli bi da se zainteresuju za osobu koja odiše zrelošću i pouzdanošću. Pronađite vreme za odmor i druženje.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše originalne ideje mogle bi da dođu do izražaja, naročito u razgovorima sa kolegama i ljudima koji dele vaša interesovanja. Nemojte se plašiti da predložite drugačiji pristup, ali budite spremni da saslušate i tuđe argumente. Finansijski planovi zahtevaju malo više opreza. U ljubavi vam je potrebna iskrenost, ali i dovoljno slobode. Ako ste u vezi, razgovarajte sa partnerom o zajedničkim planovima bez nametanja svojih očekivanja. Slobodne Vodolije mogle bi da upoznaju nekoga preko društvenih mreža ili zajedničkog prijatelja. Prijalo bi vam da promenite svakodnevnu rutinu.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Osetljivost i mašta pomoći će vam da prepoznate potrebe ljudi oko sebe, ali pazite da ne preuzimate tuđe brige na svoja leđa. Na poslu se usmerite na jednu po jednu obavezu kako biste izbegli rasipanje energije. Kreativne ideje mogle bi da vam donesu neočekivanu prednost. U ljubavi vas očekuje nežnija atmosfera, posebno ako budete otvoreno govorili o svojim osećanjima. Zauzete Ribe mogle bi da prodube bliskost sa partnerom, dok slobodne mogu da dožive prijatno poznanstvo. Posvetite više pažnje sebi, odmoru i aktivnostima koje vam vraćaju unutrašnji mir.