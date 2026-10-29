da li biste vi znali odgovor?

da li biste vi znali odgovor?

Slušaj vest

Gledaoci kviza "TV Slagalica" sinoć su imali priliku da prate neizvesnu završnicu u kojoj se do poslednjeg trenutka nije znalo ko će odneti pobedu. Aleksandar Simić i njegov protivnik Bogdan Gavrilović vodili su izjednačenu borbu, a odluka o tome ko prolazi u finale pala je tek nakon jednog pitanja u igri "Ko zna, zna".

Posle "Asocijacija", rezultat je bio nerešen - 249:249. To je značilo da takmičare očekuje dodatno pitanje koje će odlučiti pobednika. U takvoj situaciji nema mnogo prostora za grešku, jer pogrešan odgovor može da preokrene čitav ishod duela.

Klikom na link pročitajte priču pobednika "Slagalice" sa Kosova i Metohije.

Voditeljka Kristina Radenković pročitala je pitanje koje je odlučilo sve: "Koji organ u ljudskom telu apsolutno nema receptore za bol?" Bogdan se prvi javio i odgovorio: "pluća". Ipak, njegov odgovor nije bio tačan. Rešenje koje se tražilo bilo je "mozak". Iako mozak sam po sebi nema receptore za bol, okolne strukture, poput moždanih ovojnica, imaju ih.

Zbog pogrešnog odgovora Bogdanu je oduzeto pet poena, pa je Aleksandar Simić odneo pobedu rezultatom 249:244 i obezbedio plasman u finale. Kada je postalo jasno da je upravo taj odgovor odlučio duel, Simić je podigao ruke u vazduh, slaveći prolazak dalje. Tako je jedna jedina odluka u završnici bila dovoljna da presudi posle čitave partije.

Foto: Printscreen/YouTube/RTS Slagalica

Bonus video: