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Mnogi odevni predmeti u našim ormarima sadrže elemente koje po navici smatramo isključivo estetskim dodacima ili prolaznim krojačkim trendovima. Ipak, jedan upečatljiv detalj koji redovno viđamo na kožnim modelima, jaknama, mantilima i kaputima krije izuzetno praktičnu svrhu, a nedavno pojašnjenje sa interneta izazvalo je ogromno iznenađenje među korisnicima.

Kratke naramenice koje se kopčaju dugmetom, poznatije kao epolete, uglavnom povezujemo sa vojničkom uniformom ili prepoznatljivim bajkerskim izgledom. Većina ih decenijama nosi u uvjerenju da je njihov zadatak samo da doprinesu vizuelnom utisku. Međutim, one nude jednostavno rešenje za problem koji muči gotovo svakoga ko nosi torbu na ramenu, a to je stalno klizanje i padanje kaiša pri svakom koraku, dok nosite kese ili trčite za prevozom.

Jednostavan potez koji je osvojio društvene mreže

Jedna korisnica mreže Iks odlučila je da u praksi proveri stvarnu primenu ovog detalja. Otkopčala je dugme, podvukla kaiš ispod platnene trake i ponovo ga zakopčala na ramenu. Kaiš je u trenu ostao stabilan, bez mogućnosti da sklizne niz ruku tokom kretanja. Uz fotografiju svog jednostavnog trika, iskreno je napomenula da su joj trebale skoro dve decenije kako bi uočila rešenje koje joj je sve vreme bilo pred očima, jer ova traka čvrsto drži torbu na mestu.

Čemu služe epolete na kožnim jaknama Foto: Zoonar/Serg Zastavkin, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Ovakvo otkriće pokrenulo je na hiljade komentara onih koji godinama nose istu takvu garderobu: "Gledam u ovo dugme celog života i nikada mi nije palo na pamet!", "Zar je moguće da tek sada saznajem čemu ovo zapravo služi?"

Vojničko nasleđe u svakodnevnom životu

Nastanak ovih naramenica vezuje se za vojnu istoriju, gde su oficirima i vojnicima služile za fiksiranje torbica, prateće opreme, municije ili lakše nošenje rančeva. Premda su u savremenoj tekstilnoj industriji opstale uglavnom kao stilski ukras, njihova prvobitna namena podjednako je korisna i danas, jer je dovoljan samo jedan potez da zaboravite na neprekidno nameštanje torbe u hodu.

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