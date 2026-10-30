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Iza betonskih zidova i monumentalne tišine u rodnom mestu Josipa Broza Tita krije se napušteni dragulj bivše Jugoslavije. Dok mnogi objekti iz tog perioda propadaju, ovaj kompleks krije dvoranu i bioskopsku opremu koji izgledaju kao da su posetioci izašli pre samo pet minuta.

Kumrovec - malo zagorsko mesto koje je u vreme socijalističke Jugoslavije nosilo ambicije čitave države. Dok je veći deo pažnje javnosti godinama bio usmeren na oronulu zgradu nekadašnje Političke škole, samo nekoliko koraka dalje nalazi se objekat koji prkosi zubu vremena: Spomen-dom boraca NOR-a i omladine.

Spomen-dom u Kumrovcu Foto: printscreen/youtube/Terra Croatia

Ekipa urbanih istraživača Alena Bankovića sa YouTube kanala Terra Croatia, uspela je da neopaženo uđe u ovaj strogo čuvani kompleks i zabeleži neverovatne kadrove zdanja koje se već neko vreme priprema za javnu prodaju.

Kamere na svakom ćošku

Zdanje je zamišljeno kao mesto kulture, obrazovanja i okupljanja, ali je sada uglavnom zatvoreno i tiho, daleko od nekadašnje namene. Objekat je pod stalnim nadzorom. Spoljašnje kamere pokrivaju prilaze, a lokalno obezbeđenje i policija redovno obilaze lokaciju kako bi je sačuvali od provalnika i devastacije.

"Namerno nismo snimali tačan ulaz da ne bismo navukli vandale. Dovoljno je da se pojavi par neodgovornih ljudi i da ovakav biser nepovratno nestane u plamenu ili pod grafitima", objašnjavaju istraživači dok se tiho kreću hodnicima kako ne bi aktivirali senzore pokreta.

Pogledajte u galeriji fotografije enterijera Spomen-doma u Kumrovcu:

1/13 Vidi galeriju Unutrašnjost Spomen-doma u Kumrovcu Foto: printscreen/youtube/Terra Croatia

Arhitektura zamrznuta u vremenu

Unutrašnjost Spomen-doma deluje kao da je vreme stalo krajem osamdesetih godina. Iza teških vrata krije se ogroman, napušteni unutrašnji bazen sa staklenim portalima kroz koje puca pogled na zagorske brežuljke.

U restoranskom delu i prostranoj kuhinji detalji posebno privlače pažnju: uredno posloženi escajg, mašine za hleb, staklene čaše, pa čak i autentična retro flaša piva koja decenijama stoji zaboravljena na polici.

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Šok u dvorani

Ipak, pravo iznenađenje usledilo je u desnom krilu zgrade. Nakon prolaska kroz lavirint podzemnih prolaza i hodnika obloženih masivnim drvenim panelima, istraživači su otvorili vrata glavne kongresne sale.

Prizor je nestvaran - crveni tepih bez trunke prašine, stotine tapaciranih stolica uredno poređanih pod konac i akustični plafoni koji deluju potpuno novo, kao da se očekuje dolazak novih posetilaca.

Spomen-dom u Kumrovcu Foto: printscreen/youtube/Terra Croatia

Iznad dvorane, u projekcionoj sobi, stoje dva masivna kino-projektora sa originalnim trakama koje decenijama čekaju snop svetla. Među filmskim rolnama i dalje stoji animirani klasik - legendarni "Profesor Baltazar", spreman za prikazivanje publici koja nikada nije sela u salu.

Hoće li država uspeti da ga spasi pre propadanja?

Za razliku od obližnje Političke škole gde je krov popustio, a unutar kancelarija već raste drveće i mahovina, Spomen-dom je konstrukcijski u zapanjujuće dobrom stanju. Zidovi su suvi, a enterijer gotovo netaknut.

Ipak, sat otkucava. Država je već najavljivala mogućnost raspisivanja javnog konkursa i traženja strateškog investitora koji bi ovom kompleksu vratio stari sjaj i udahnuo mu novu namenu.

Urbex istraživači uputili su jasan apel svima koji vole istoriju i napuštena mesta:

"Iza sebe ostavite samo tragove stopala, a ponesite samo snimke. Ako uništavamo ovakve objekte, brišemo sopstvenu istoriju. Čuvajte ovo, jer ovakvi biseri arhitekture moraju da ostanu sačuvani za generacije koje tek dolaze", rekao je Banković i dodao:

"Spomen-dom u Kumrovcu možda više nema svoju izvornu funkciju, ali i dalje ima snažnu poruku. Na nama je da te priče sačuvamo, kamerom, rečima, istraživanjem, pre nego što nestanu zauvek".

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