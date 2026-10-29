da li ste neko mesto posetili?

da li ste neko mesto posetili?

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"Prošla su vremena kada se Noć veštica smatrala isključivo američkom tradicijom. Zapravo, moguće je da je ovaj praznik, koji se danas uglavnom povezuje sa Sjedinjenim Američkim Državama, nastao upravo u Evropi. Samhain, drevni keltski praznik kojim se obeležava period kada se, prema verovanju, granica između sveta živih i mrtvih stanjuje, kao i hrišćanski višednevni praznik posvećen sećanju na preminule, poznat kao Allhallowtide, potiču iz Evrope", piše magazin Time Out i izdvaja najatraktivnije evropske destinacije za Noć veštica.

1. Jork, Engleska: Priče o duhovima

Ovaj srednjovekovni grad ima dugu istoriju navodnih ukazanja duhova, od nekadašnjeg ženskog zatvora do paba za koji se veruje da je uklet.

U organizaciji prodavnice The York Ghost Merchants svake godine širom grada održava se manifestacija „Nedelja duhova“ (Ghost Week). Od potrage za malim figuricama duhova do gotičkih čajanki uz ples, program nudi aktivnosti za najrazličitije ukuse.

Jork, Engleska Foto: Tony Smith / Alamy / Profimedia

2. Dablin, Irska: Smrt i stradanje na svakom ćošku

Glavni grad Irske krije brojne mračne priče iz prošlosti. U njemu se nalaze najveće irsko groblje i nekadašnji zatvor pretvoren u muzej, pa se može reći da priče o smrti i stradanju prate gotovo svaki njegov kutak.

Groblje Glasnevin poslednje je počivalište više od 1,5 miliona ljudi, a istorija nekadašnjeg zatvora Kilmejnam obeležena je pogubljenjima i legendama o duhovima. Dvorac Malahajd u Dablinu, za koji se veruje da u njemu obitava najmanje pet duhova, ima park koji se može besplatno posetiti tokom cele godine.

Dablin Foto: Sonny Vermeer / Alamy / Profimedia

3. Transilvanija, Rumunija: Dom grofa Drakule

Domovina grofa Drakule jednostavno je morala da se nađe na ovoj listi.

Zamak Bran, misteriozna tvrđava koju mnogi povezuju sa legendarnim vampirom, uzdiže se na liticama koje podsećaju na pejzaže opisane u romanu Brama Stokera, a svakog oktobra se pretvara u mračnu i atmosferičnu pozornicu urbanih mitova i vampirskih legendi. Tu je i tvrđava Poenara, u kojoj je boravio Vlad Cepeš, istorijska ličnost koja se često povezuje sa nastankom legende o Drakuli.

4. Salcburg, Austrija: Dečak koji je sklopio pakt sa Satanom

Grad poznat kao rodno mesto Mocarta i po filmu „Moje pesme, moji snovi“ krije i mnogo mračniju stranu.

Zamak Mošam bio je povezan sa suđenjima za veštičarenje, a u središtu tih priča bio je lokalni dečak za kojeg se tvrdilo da je sklopio pakt sa Satanom. Vremenom je postao deo salcburškog folklora. Za još jednu dozu srednjovekovnog horora, pozvani ste u noćni obilazak tvrđave Hohensalcburg čijim hodnicima navodno luta duh Bele dame, a tu je i noćna tura „Mračna istorija“ kroz stari grad Salcburga.

5. Sugarramurdi, Španija: Selo veštica

Poznato kao „Selo veštica“, ovo planinsko naselje u srcu Baskije ima istoriju od koje se ledi krv u žilama.

Prema legendama, pre nekoliko stotina godina veštice su se okupljale u pećini Sugarramurdi kako bi obavljale rituale i obožavale đavola, u blizini potoka Infernuko Ereka, čije ime znači „Pakleni potok“. Spomen-ploča na zidovima pećine podseća na žrtve suđenja za veštičarenje iz 1610. godine, dok se njihova priča može detaljnije upoznati u obližnjem Muzeju veštica.

6. Prag, Češka: Mračne tajne turističkih atrakcija

Na prvi pogled Prag izgleda kao grad iz božićne bajke, ali krije i mračne atrakcije.

Jedna od zanimljivijih lokacija je Speculum Alchemiae, nekadašnja laboratorija alhemičara zaboravljena u podzemnom lavirintu, a bazilika Svetog Jakova čuva pravu, oko 400 godina staru mumificiranu ljudsku ruku, za koju legenda kaže da predstavlja upozorenje svima koji bi pokušali da kradu iz crkve.

Osim toga, grad ima izuzetno živu klupsku scenu, koja posebno dolazi do izražaja tokom Noći veštica, napominje Time out.

7. Edinburg, Škotska: Festival vatre Samhuinn

Već sama noćna šetnja Edinburškim zamkom ili potraga za imenima koja su inspirisala likove iz knjiga o Hariju Poteru na groblju Grejfrajers, dovoljni su za stvaranje misteriozne atmosfere.

Ipak, za pravi doživljaj Noći veštica najbolje je posetiti festival vatre Samhuinn, koji, inspirisan drevnom keltskom tradicijom, uključuje simboličan sukob između Kralja leta i Kralja zime, uz bubnjeve, vatrene performanse i spektakularne prizore.

8. Pariz, Francuska: Katakombe i Grad mrtvih

Grad ljubavi ima i drugu, mnogo manje romantičnu dimenziju. Ispod njegovih čuvenih ulica nalaze se Pariške katakombe, podzemna kosturnica u kojoj počivaju posmrtni ostaci više od milion ljudi.

Ako vam to zvuči previše zastrašujuće, možete posetiti groblje Per Lašez, poznato i kao „Grad mrtvih“. To je najposećenije groblje na svetu, a na njemu su sahranjene brojne slavne ličnosti, među kojima su Oskar Vajld, Džim Morison i Šopen.

U bioskopu Grand Rex, izgrađenom tridesetih godina prošlog veka u art deko stilu, tokom oktobra se prikazuju klasici posvećeni Noći veštica.

9. Ludvigsburg, Nemačka: Najveći festival bundeva

Možda nikada niste čuli za ovaj mali nemački grad, ali upravo se u njemu održava najveći festival bundeva na svetu i to u vrtovima barokne palate.

Tema izložbe menja se svake godine, a posetioci mogu da vide impresivne skulpture napravljene od bundeva, razne ukrase i dekoracije, kao i da probaju brojna jela pripremljena od ovog jesenjeg ploda. Naravno, tu su i nepregledne količine običnih bundeva.

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