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Renoviranje kuće često donosi neočekivana iznenađenja. Iza starih zidova ponekad se skrivaju zaboravljeni predmeti, neobične građevinske prepravke ili tragovi bivših vlasnika. Međutim, jedan bračni par iz američke savezne države Ajove tokom obnove kuće doživeo je otkriće kakvo se obično viđa samo u misterioznim filmovima. Nakon četiri godine života u svom domu, sasvim slučajno pronašli su skrivena vrata iza velike police za knjige. Prizor sa druge strane toliko ih je zbunio da su odlučili da pozovu policiju.

Aurora Blejzingstar i njen suprug živeli su u svojoj kući u Ajovi pune četiri godine pre nego što su započeli renoviranje. Poput mnogih vlasnika nekretnina, verovali su da dobro poznaju svaki kutak svog doma. Ipak, tokom radova otkrili su da kuća krije prostoriju za čije postojanje nisu ni slutili. Sve je počelo kada su odlučili da pomere veliku policu za knjige. Iza nje su, na sopstveno iznenađenje, ugledali skrivena vrata koja dotad nikada nisu primetili.

Zagonetna soba i sumnjivi detalji

Radoznalost ih je odmah navela da istraže šta se nalazi iza njih. U prvi mah su očekivali običnu ostavu ili zaboravljeni prostor koji su prethodni vlasnici jednostavno zatvorili. Ipak, kada su otvorili vrata, shvatili su da je reč o nečemu znatno neobičnijem. Iza police se nalazila mala prostorija sa detaljima koji su ih ostavili u nedoumici i otvorili niz pitanja.

Dok su razgledali tajanstveni prostor, Aurora i njen suprug primetili su nekoliko nesvakidašnjih pojedinosti. U prostoriji su se nalazile električne instalacije, odvod u podu i mrlje nepoznatog porekla. Iako nijedan od tih elemenata sam po sebi ne mora da ukazuje na nešto sumnjivo, njihova kombinacija, uz činjenicu da je prostorija bila sakrivena iza police za knjige, izazvala je neprijatnost. Par nije mogao da shvati zašto bi neko napravio takvu prostoriju, a potom je sakrio od pogleda.

Bračni par pronašao tajnu prostoriju iza police za knjige Foto: Printscreen/TikTok

Poziv policiji zbog medicinskog i forenzičkog opreza

Dodatno ih je zbunjivalo to što prilikom kupovine kuće nisu bili obavešteni o njenom postojanju. Aurora, koja radi kao forenzička medicinska sestra, i njen suprug, koji je lekar, odlučili su da budu naročito oprezni. Zbog svog profesionalnog iskustva nisu želeli da donose preuranjene zaključke niti da samostalno istražuju moguće tragove. Umesto toga, rešili su da potraže pomoć nadležnih službi.

Nakon što su sagledali nesvakidašnje okolnosti ovog otkrića, supružnici su kontaktirali policiju. Policijski službenici odazvali su se pozivu i pregledali skrivenu prostoriju kako bi utvrdili postoji li razlog za brigu. Iako je prizor delovao misteriozno, uviđajem nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali na izvršenje krivičnog dela. Ta informacija je bar delimično umirila Auroru i njenog supruga.

Viralna priča i teorije na društvenim mrežama

Ipak, dolazak policije nije rešio najveću misteriju: zašto je prostorija uopšte sazidana i zbog čega je bila zamaskirana iza velike police za knjige? Supružnici tako nisu dobili konačan odgovor o njenoj prvobitnoj nameni. Ostalo je nepoznato da li su prethodni vlasnici prostor koristiliu neku sasvim uobičajenu svrhu ili iza ovog neobičnog rešenja stoji drugačija priča.

Bračni par pronašao tajnu prostoriju iza police za knjige Foto: Printscreen/TikTok

Posle ovog nesvakidašnjeg iskustva, Aurora i njen suprug odlučili su da svoju priču podele na društvenim mrežama. Video-snimci tajne prostorije privukli su veliku pažnju korisnika TikToka, koji su ubrzo počeli da iznose sopstvene teorije o tome čemu je prostor mogao da služi. Dok su jedni pokušavali da pronađu jednostavna i praktična objašnjenja, drugi su nagađali o znatno mračnijim scenarijima. Posebnu pažnju privukli su odvod u podu, električne instalacije i neobične mrlje. Upravo su ti detalji dodatno podgrejali radoznalost internet zajednice.

Iako su Aurora i njen suprug nakon policijskog uviđaja mogli da odahnu, otkriće ih je ostavilo sa brojnim neodgovorenim pitanjima. Kako je moguće da su četiri godine živeli u kući a da nisu znali za postojanje čitave jedne prostorije? Ko ju je napravio, čemu je tačno služila i zašto je ulaz morao biti sakriven iza police? Odgovori na ova pitanja i dalje nisu poznati.

(Kurir.rs/Večernji)

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