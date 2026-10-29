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Avion američke kompanije Junajted erlajns, koji je iz Las Vegasa poleteo ka Njuarku, morao je da se vrati na aerodrom nakon što je stjuardesa na telefonu jednog putnika ugledala poruku u kojoj se pominje otmica letelice. Zbog ozbiljne bezbednosne pretnje, piloti su odmah preduzeli mere predostrožnosti i promenili pravac, dok muškarac osumnjičen za slanje sporne poruke, prema navodima posade, u tom trenutku nije ni znao da se avion vraća.

Incident se dogodio 24. oktobra na letu 1681, a po sletanju na međunarodni aerodrom „Hari Rid“ u Las Vegasu intervenisala je policija. Uhapšen je 25-godišnji Dante Rejmond Miln iz Nju Džerzija, zbog sumnje da je uputio pretnju ili izneo lažne informacije povezane sa terorističkim činom.

Iako se u prvi mah nije znalo šta je tačno pisalo u poruci koja je uznemirila kabinsko osoblje, naknadno objavljeni detalji policijskog izveštaja otkrili su da je muškarac navodno pretio ne samo otmicom, već i obaranjem aviona. Istražiteljima je kasnije tvrdio da je sve bila neslana šala između kolega.

Stjuardesa ugledala poruku i odmah obavestila kolege

Stjuardesa objasnila šta znači šifra abp tokom leta Foto: Shutterstock

Drama je počela ubrzo nakon poletanja, kada je članica kabinskog osoblja primetila uznemirujuću poruku na telefonu putnika koji je sedeo na mestu 37D.

Prema policijskom izveštaju, poruku je poslao Miln, koji se nalazio nekoliko redova dalje, na sedištu 10C. U njoj je, kako se navodi, napisao da će oteti avion i srušiti ga na red u kojem sedi primalac poruke.

Stjuardesa je odmah procenila da bi mogla biti reč o ozbiljnoj bezbednosnoj pretnji. Ipak, nije pokušavala da se direktno suoči sa osumnjičenim, već je o svemu obavestila glavnu članicu kabinskog osoblja.

Kada je avion dostigao odgovarajuću visinu, informacija je prosleđena kapetanu, koji je pokrenuo propisane bezbednosne procedure. Kokpit je obezbeđen, a posada je vodila računa da među putnicima ne izazove dodatnu paniku.

Odluka je bila da se letelica odmah vrati u Las Vegas, gde će policija preuzeti dalju istragu.

Pilot otkrio šta se dešavalo u avionu

Ketering i stjuardesa Foto: Shutterstock

Koliko je situacija bila ozbiljno shvaćena pokazuje i audio-snimak razgovora pilota sa kontrolom leta, koji su objavili američki mediji.

Na snimku se čuje kako pilot objašnjava da je stjuardesa primetila poruku o mogućoj otmici, zbog čega je posada obezbedila kokpit i odlučila da prekine putovanje.

Posebno je zanimljivo da osumnjičeni, prema rečima pilota, nije bio svestan da su njegove poruke otkrivene i da je upravo zbog njega avion promenio pravac.

Posada zato nije morala fizički da ga obuzdava, a povratak na aerodrom protekao je bez sukoba.

Letelica tipa boing 737, u kojoj se nalazilo 150 putnika i šest članova posade, bezbedno je sletela u Las Vegas. Niko nije povređen, a policijski službenici sačekali su avion kako bi identifikovali i priveli osumnjičenog.

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Foto: Printscreen/TikTok

Nakon hapšenja usledio je neočekivani obrt. Dante Miln je istražiteljima ispričao da nije imao nameru da otme avion, već da je poruka, zbog koje je pokrenuta čitava bezbednosna procedura, zapravo bila neprimerena šala upućena kolegi.

Prema policijskom izveštaju, 25-godišnjak je u Las Vegasu boravio zbog trodnevne stručne obuke za posao podvodnog zavarivača. Pre ukrcavanja na povratni let, kako je sam naveo, u aerodromskom baru popio je pivo i nekoliko žestokih pića.

Tvrdio je da je nakon ulaska u avion nameravao da spava, te da se probudio tek kada je saznao da se letelica vraća u Las Vegas.

Putnici nastavili putovanje tek narednog dana

Zbog incidenta je poremećen i plan putovanja ostalih putnika, koji su umesto u Njuarku ponovo završili na aerodromu sa kojeg su poleteli.

Kompanija Junajted erlajns potvrdila je da se avion vratio zbog potencijalnog bezbednosnog problema, kao i da je nastavak putovanja odložen za naredno jutro.

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Razlog dodatnog odlaganja bilo je dostizanje dozvoljenog radnog vremena posade, zbog čega let nije mogao odmah da bude nastavljen.

Putnici su ka Njuarku ponovo krenuli 25. oktobra, a američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) pokrenula je istragu o događaju.

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