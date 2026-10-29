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Tročlana ekipa u sastavu Duran, Zoran i Stanko ostvarila je ubedljivu pobedu u popularnom kvizu "Potera", demonstrirajući izuzetno znanje i prisebnost u ključnim trenucima. Njihov zajednički nastup u završnoj rundi bio je presudan, gde su timskim radom stigli do čak 17 koraka prednosti, što je stvorilo čvrstu osnovu za odbranu zajedničkog nagradnog fonda od 665.000 dinara.

Takmičari nadmudrili Milicu Jokanović Foto: Printscreen/RTS

Iako su naspram sebe imali Tragačicu Milicu Jokanović, koja decenijama važi za neprikosnovenu "princezu od znanja", takmičari su uspeli da održe stabilnost i meč reše u svoju korist.

Neverica u studiju

Tokom ove epizode Tragačica nije uspela da nametne svoj prepoznatljivi ritam, nanizavši neuobičajeno veliki broj netačnih odgovora za sopstvene visoke kriterijume. Pad u njenoj koncentraciji privukao je pažnju i voditelja Slobodana Šarenca, koji nije skrivao iznenađenje razvojem situacije.

"Ovo se retko dešava, gotovo nikada", bio je u čudu Šarenac.

Takmičari nadmudrili Milicu Jokanović Foto: Printscreen/RTS

Zasluženo slavlje pobednika

Premda je u samom finišu uspela da uhvati pravi tempo, vremenski tesnac i visoka barijera od 17 koraka pokazali su se kao prevelik zalogaj za sustizanje. Zahvaljujući izgrađenoj distanci, Duran, Zoran i Stanko uspešno su sačuvali iznos od 665.000 dinara i zasluženo napustili studio sa osvojenim novcem, dokazavši još jednom da je u ovom formatu uigran tim često jači od individualnog autoriteta.

Pogledajte video: Jovan Memedović, kviz Potera