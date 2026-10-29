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Zagrebačka kompanija Kraš saopštila je danas da je u arhivi pronašla popunjeni album "Životinjsko carstvo" iz 1987. godine i da želi da ga vrati vlasniku.

Firma je saopštila da traga za osobom koja je poslala album i da je za nju pripremila "slatko iznenađenje", prenela je Slobodna Dalmacija.

"Zadatak neće biti jednostavan. Nakon toliko godina, ostao je tek mali trag koji bi mogao da pomogne u otkrivanju identiteta vlasnika", naveo je Kraš.

Ime deteta koje je pre skoro 40 godina popunilo taj album počinje slovom Š.

"Možda se ta osoba još uvek seća svog albuma. Pozivamo građane da nam pomognu. Iza požutelih stranica možda se krije priča koju njen vlasnik još uvek pamti", saopštio je Kraš.

(Kurir.rs/Tanjug)

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