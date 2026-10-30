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Učesnici najnovije epizode kviza "Potera"ostali su bez ikakve prilike za trijumf pored izuzetno motivisanog Tragača Alekse Stefanovića, koji je u završnici demonstrirao znanje i brzinu kakvi se izuzetno retko viđaju u ovom televizijskom formatu.

Aleksa Stefanović ostvario savršen niz u Poteri Foto: Printscreen/RTS

U odlučujućoj rundi znanje su ukrstili finalisti Milovan i Stefan, boreći se da sačuvaju zarađeni iznos od 660.000 dinara. Njihov zajednički učinak zaustavio se na 12 koraka prednosti, što se ubrzo pokazalo kao nedovoljna zaliha za pobedu.

Savršena serija odgovora bez ijednog kiksa

Kada je došao red na Tragača, Stefanović je ušao u neverovatnu seriju i bez ijedne jedine greške nanizao svih 12 tačnih odgovora. Čitavu distancu prešao je u furioznom ritmu za tek nešto više od šezdeset sekundi, ne ostavljajući prostor ni za najmanju neizvesnost.

Fascinantnu brzinu i nepogrešivost prokomentarisao je i voditelj Slobodan Šarenac, na šta je sam Tragač skromno dodao svoj utisak o retkom uspehu.

"Jednom i to da se desi", rekao je Stefanović.

Aleksa Stefanović ostvario savršen niz u Poteri Foto: Printscreen/RTS

Zasluženi aplauz za Tragača

Suočeni sa ovakvom dominacijom, takmičari su sportski i bez okolišanja prihvatili ishod susreta.

"Nismo imali šanse", rekli su iskreno takmičari.

Izdanje u kom takmičar ili Tragač bez zastoja i greške poveže 12 tačnih rešenja predstavlja vrhunski podvig u kviz takmičenjima, pa je Aleksin besprekoran nastup s pravom zaslužio sve pohvale.

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