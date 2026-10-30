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Uređenje ili renoviranje enterijera uglavnom se poistovećuje sa ogromnim troškovima, dugotrajnim radovima i prašinom nastalom usled uklanjanja pregrada, ali primer Sandre Vege svedoči da je do radikalnog preokreta moguće doći isključivo zahvaljujući pametnom planiranju, bez ijednog udarca čekićem u zid.

Sandra Vega Foto: Printscreen/TikTok

Ova žena našla se pred izazovom sa kojim se svakodnevno susreće ogroman broj porodica – na koji način u dotrajali i izduženi kuhinjski kutak od jedva pet kvadrata smestiti sve neophodne aparate, a istovremeno obezbediti prostranost, prirodno osvetljenje i maksimalnu upotrebnu vrednost.

Htela je da digne ruke

Život sa dvoje malih mališana, gde se obroci pripremaju bez prestanka, pretvorio je prvobitni raspored u nepresušan izvor tenzije. Nekadašnji elementi sa šarom koja je oponašala mermer činili su ambijent pretrpanim, tamnim i vizuelno teškim. Pripremne površine bile su preplavljene posuđem i kućnim aparatima, dok su mašina za pranje veša uvučena pod radnu ploču, grejna ploča, pećnica i sudopera bile nagurane na minijaturnom prostoru.

Čitav poduhvat obnove bio je prepun prepreka, zbog čega se vlasnica u pojedinim fazama pitala ima li sve to uopšte smisla.

"Ponekad sam htela da odustanem i dignem ruke od svega, ali gledajući kako se prostor malo-pomalo transformiše, shvatila sam da je sve vredelo", otkrila je Sandra.

Bio je izazov

Zaobilazeći teške zidarske intervencije, Sandra je primenila skladnu i izuzetno privlačnu formulu koja spaja svetle površine i drvene teksture.

Postavljeni su minimalistički beli ormarići sa svedenim ručicama, čime su neutralisani nepotrebni detalji koji guše prostor, dok bela boja savršeno odbija dnevno svetlo sa prozorskog okna i optički širi ambijent. Prirodni ton masivne drvene radne ploče doneo je neophodnu mekoću i prijatnost, sprečavajući monoton i sterilan utisak. Kao upečatljiv kontrast poslužili su crna grejna ploča i rerna od inoksa, dajući prostoru moderan i čist industrijski prizvuk. Ugrađena je i prostrana bela sudopera punog formata, čime je potvrđeno da komfor ne mora da trpi čak ni u najskučenijem rasporedu.

Završni akcenat stavljen je na simsu prozora, gde je postavljen tek poneki dekorativni detalj uz diskretnu saksijsku biljku, bez opasnosti od ponovnog pretrpavanja radnih zona.

"Istina je da je sve ovo bio pravi izazov", zaključuje Sandra, čije je idejno rešenje postalo primer mnogima kako se bez majstorskih ekipa i rušenja može postići vrhunski estetski i funkcionalni rezultat.

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