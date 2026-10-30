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UNorveškojzimske temperature mogu da padnu i ispod minus 30 stepeni Celzijusa. Ipak, mnoge kuće uspevaju da zadrže toplotu zahvaljujući kvalitetnoj izolaciji, energetski efikasnim prozorima i savremenim sistemima grejanja. Razlika nije samo u snazi grejnih uređaja, već i u načinu na koji je kuća izgrađena i zaštićena od gubitka toplote.

Zbog toga neke prakse koje se primenjuju u Norveškoj mogu da budu korisne i našim domaćinstvima, naročito tokom meseci kada računi za struju znatno rastu.

1. Dobra izolacija počinje od zidova i krova

Jedan od glavnih razloga zbog kojih norveške kuće zadržavaju toplotu jeste termoizolacija. Njena efikasnost opisuje se i takozvanom U-vrednošću, koja pokazuje koliko toplote prolazi kroz određeni građevinski element. Što je ta vrednost niža, to se toplota bolje zadržava. Norveški standardi predviđaju niske vrednosti prolaska toplote kroz spoljne zidove, a posebna pažnja posvećuje se krovu. Kod postojećih kuća, postavljanje mineralne vune na pod negrejanog tavana može da bude jedno od ekonomičnijih ulaganja u izolaciju.

2. I najmanji zazori mogu da rashlade kuću

U Norveškoj se kod novih zgrada često proverava koliko vazduha nekontrolisano prolazi kroz omotač objekta, metodom poznatom kao blower door test. Tokom ispitivanja ventilator stvara razliku u pritisku, a zatim se meri koliko vazduha prolazi kroz neželjene otvore. Toplota se ne gubi samo kroz zidove. Hladan vazduh može da ulazi kroz zazore oko prozora i vrata, kutije za roletne i otvore oko cevi. Zato zamena dotrajalih zaptivnih guma i zatvaranje pukotina mogu da donesu primetno poboljšanje uz relativno male troškove.

3. Kvalitetni prozori prave veliku razliku

Prozori su jedno od mesta kroz koja kuća gubi toplotu. U Norveškoj su široko zastupljeni prozori sa troslojnim staklom i okvirima sa dobrom toplotnom izolacijom. Oni smanjuju prolazak toplote ka spoljašnjosti i pomažu da se održi unutrašnja temperatura. Velike staklene površine mogu da izgledaju privlačno, ali ako nemaju dobra izolaciona svojstva, tokom zime mogu da dovedu do znatnog gubitka energije.

Zima u Norveškoj Foto: f9photos, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

4. Svež vazduh bez velikog gubitka toplote

Dobro izolovanim kućama potrebno je i kontrolisano provetravanje. U suprotnom, vlaga može da se nakuplja i stvori uslove za pojavu buđi. U Norveškoj se koriste sistemi ventilacije sa povratom toplote. Oni izbacuju ustajali vazduh iz prostorija, dok se svež vazduh koji ulazi delimično zagreva toplotom vazduha koji izlazi. Za stanove bez takvih sistema, praktično rešenje je da nekoliko puta dnevno potpuno otvorite prozore na pet do deset minuta, u zavisnosti od uslova. Tako se vazduh menja bez potrebe da prozori satima ostanu odškrinuti.

5. Efikasno grejanje smanjuje potrošnju energije

U Norveškoj se često koriste toplotne pumpe, uključujući uređaje slične inverter klimama koje se koriste i kod nas. Za razliku od običnih električnih grejalica, ovi uređaji prenose toplotu iz spoljnog vazduha u unutrašnji prostor. U odgovarajućim uslovima, za svaki potrošeni kilovat-sat električne energije mogu da obezbede nekoliko kilovat-sati toplotne energije. Međutim, njihova efikasnost opada kada spoljne temperature znatno padnu. Zato je važno da uređaj bude prilagođen lokalnim klimatskim uslovima.

Šta možete da uradite već ove zime?

Ne morate da renovirate celu kuću da biste poboljšali grejanje. Počnite od prozora i vrata. Proverite zaptivne gume, zamenite oštećene i zatvorite zazore kroz koje ulazi hladan vazduh, ali nemojte da blokirate otvore potrebne za ventilaciju.

Ako živite u kući, proverite izolaciju tavana. Čak i relativno jednostavno poboljšanje može da smanji gubitak toplote. Inverter klimu koristite prema uputstvu proizvođača i izbegavajte nepotrebne, česte promene podešene temperature. Veće radove, poput izolacije fasade i zamene prozora, možete da planirate za proleće, uz izbor materijala sa dobrim toplotnim svojstvima.

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