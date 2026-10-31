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Dnevni horoskop za 31. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ovog petka.

OVAN

Nemojte ići glavom kroz zid. Ukoliko ste menadžer, nemojte ulaziti u rizične poslove. Ako ste izloženi očima javnosti, budite skromniji nego što jeste. Očekujte svađe s partnerom, u vezi s vašom i njegovom porodicom. Došlo je krajnje vreme da promenite neke loše navike koje imate u ishrani.

Ovan Foto: Shutter

BIK

Ne smete biti bahati i preterivati u zahtevima. Ako se posvetite svojoj kreativnosti, možete ostvariti dugogodišnji san. Bivši poslovi i pozicija u društvu koju ste imali mogu da skrenu pažnju na vas. Budite otvoreniji prema partneru. Mogući brojni zdravstveni problemi, pogotovo kad je reč o hormonima.

Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

U poslu obavezno odredite prioritete. Aplicirajte za posao za koji ste kvalifikovani ili tražite povišicu. Vaša molba za posao će uroditi plodom. Oslonite se na emotivnog partnera, u kog imate poverenja. Usmerite ambicije na intelektualna područja. Prekomerno mentalno i telesno iscrpljivanje može ozbiljno ugroziti vaše zdravlje.

Blizanci Foto: Shutter

RAK

Poverenje poklonite mlađim saradnicima. Treba unapred osigurati plaćanje vaših usluga. Ako treba da odstupite s funkcije ili ostanete bez posla, shvatite to kao nešto pozitivno. Imate utisak da se emotivni partner povukao. Malaksalost vas prati tokom cele ove faze, možete da očekujete veliki pad energije i osećaj nemoći.

Rak Foto: Shutter

LAV

Budite oprezni u odnosima s ljudima. Nemojte ih strogo osuđivati niti preterano hvaliti. Ne budite bahati niti ekscentrični u poslu. Trošite manje nego što osećate potrebu. Zbog posla ste zanemarili porodicu, ali i partnera, koji se povukao u sebe. Potrudite se da se odmarate što više i budite pažljivi u saobraćaju.

Lav Foto: Shutter

DEVICA

Prihode možete povećati kroz prodaju ili zamenu nekretnina. S više samopouzdanja i inicijative možete postizati rezultate koji će izazivati čuđenje i divljenje. Usudite se da uzmete stvari u svoje ruke, jer partner pokazuje nezainteresovanost. Imunitet vam je znatno oslabljen, a krvna slika najverovatnije loša.

Devica Foto: Shutter

VAGA

Pripremite se na to da ćete se susretati s nerazumevanjem okoline i autoriteta, s finansijskim preprekama i s hladnim i proračunatim osobama. Ne preterujte u reakcijama: hladno, strogo, cinično, agresivno. Partner može biti povređen. Anemija.

Vaga Foto: Shutter

ŠKORPIJA

Nemojte previše rizikovati. Izbegavajte iskušenje u vezi s moći i zloupotrebom položaja. Nemojte sebe i druge da obmanjujete i da stvarate iluzije u poslu. Oslonite se na svoje šesto čulo. To se odnosi i na emotivno polje. Nije vreme da olako shvatate svoje probleme sa zdravljem.

Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Budite svesni svojih mogućnosti i mana. Nove poslove najbolje je pokretati s rođacima i poznanicima. Dosta će se novca obrtati, pa nastojte da nešto i uštedite. Posvetite slobodno vreme svojoj deci i njihovim talentima. Ponovo se aktivira vaša hronična slaba tačka - kardiovaskularni sistem.

Strelac Foto: Shutter

JARAC

Nemojte preuzimati na sebe preveliku odgovornost i preveliki teret. Znate da se snađete i da postignete odlične rezultate kada su vam sredstva ograničena. Nemojte da se prepuštate strahu i sumnji u sebe. Naučite kako da prihvatite velike poslovne i životne promene. Vodite računa o telesnoj težini. Izbegavajte alkohol.

Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Imajte više razumevanja za nelogičnosti i neobjašnjive pojave. Menjajte svoje krute stavove i poglede na život. Ne opterećujte se nedostižnim. Razmislite o povratku poslovima koje ste pre radili. Obnovite i negujte stara poslovna partnerstva. Otkrijte svoje tajne afinitete, čovekoljublje i nežniju stranu karaktera.

Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Oslonite se na intuiciju kad donosite odluke. Ne krijte osećajnost u poslu jer vas ona izdvaja iz prosečnosti. Preporučuje vam se da uvek radite dva projekta istovremeno. Počnite da učite novi strani jezik, jer će vam biti potreban. Budite ponosni na sebe, svoje sposobnosti i uspehe kod suprotnog pola. Moguće je da vam je potreban neki vid terapije.

Ribe Foto: Shutter

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