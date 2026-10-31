Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici 31. oktobra obeležavaju Svetog Luku, praznik u narodu poznat kao Lučindan, koji se u narodnoj tradiciji vezuje za dolazak zime. Uz običaje i molitve za zdravlje, ovaj dan prate i verovanja o vremenu: naši preci pažljivo su posmatrali nebo na Lučindan, verujući da ono nagoveštava kakva ih zima očekuje.

Ukoliko ste jutros pogledali kroz prozor i ugledali tmurno i oblačno nebo, stari narodni običaji vezani za dan kada se slavi Sveti Luka imaju jasnu poruku za vas.

Ikona Svetog apostola i jevanđeliste Luke, koga Srpska pravoslavna crkva proslavlja 31. oktobra Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Šta znači ako je na Svetog Luku oblačno?

Prema narodnom verovanju koje se prenosi s kolena na koleno, vremenske prilike na dan Svetog Luke nagoveštavaju kakva će biti predstojeća zima.

Oblačan i tmuran Lučindan, prema tom verovanju, najavljuje dugu i oštru zimu, uz mnogo snega i padavina.

Sunčan i topao dan stari domaćini tumačili su kao nagoveštaj blaže zime, koja će se lakše prebroditi.

Foto: EPA/ MAXIM SHIPENKOV, History and Art Collection / Alamy / Profimedia

"Sveti Luka, sneg do kuka": Šta su naši stari naslućivali po ponašanju stoke?

Osim što su gledali u nebo, srpski domaćini su na Lučindan rano ujutru obilazili torove, verujući da i ponašanje stoke može da nagovesti kakva zima dolazi. Ova tumačenja bila su deo narodnih verovanja, a položaj i način na koji su životinje ležale smatrali su se znacima koje je trebalo pažljivo protumačiti:

Podvijene noge: Ako stoka ujutru leži s nogama podvijenim ispod tela, prema narodnom verovanju, predstoji duga i oštra zima.

Foto: Zorana Jevtić

Opružene noge: Životinje koje leže opruženih nogu ili su živahne i nemirne smatrane su nagoveštajem blaže zime i blagorodne godine.

Ponašanje ovaca i ovnova: Verovalo se da ovce koje izbegavaju ovnove najavljuju hladno vreme, dok njihovo živahnije ponašanje nagoveštava topliju zimu i ranije proleće.

Narodna izreka "Sveti Luka, sneg do kuka" podseća na to da se oko Lučindana očekivao i prvi sneg. Rečima "Ide Luka, eto vuka" najavljivani su hladni dani, kada su se vukovi u potrazi za hranom približavali selima.

Sveti Luka Foto: Promo

Prvi gost i duga na nebu: Verovanja koja prate Lučindan

Uz posmatranje vremena i ponašanja životinja, za Lučindan se u pojedinim krajevima vezuju i druga narodna verovanja:

Prvi gost u kući: U delovima južne Srbije veruje se da prvi gost koji na Lučindan pređe kućni prag nagoveštava kakve će biti zima i naredna godina.

Pojas Svetog Luke: U Crnoj Gori duga se u narodnom predanju naziva pojasom Svetog Luke, a njena pojava tumači se kao znak da se svetac moli za narod.

Lučindan u narodnoj tradiciji nosi i poruku mira, praštanja i sloge. Zato se na ovaj dan izbegavaju svađe, opraštaju dugovi i neguju dobri odnosi s bližnjima, uz verovanje da dobrota pokazana na praznik prati čoveka tokom cele godine.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Video: Noć veštica ili Sveti Luka?