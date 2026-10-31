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Bivši moler i dekorater iz Vokinga prodao je svoju staru kolekciju Pokemon karata za neverovatnih milion i po funti, što je oko 1,8 miliona evra.

Kolekcija je skupljala prašinu dugih 15 godina, sve dok ga jedan običan novinski članak nije podstakao da istraži njenu vrednost.

Nasumična ideja za investiciju

Priča počinje krajem devedesetih godina, kada je njegov sin počeo da se interesuje za tada izuzetno popularne Pokemon karte. Dečak bi ih menjao s prijateljima u školi, a otac je primetio da karte izgledaju lepo, te se zapitao da li bi mogle da budu dobra dugoročna investicija.

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Tako je počeo da kupuje čitave komplete od raznih kolekcionara. Uglavnom je koristio eBay, a često je naručivao od jednog prodavca iz daleke Malezije.

Zanimljivo je da svom sinu nikada nije dozvoljavao da se igra s tim vrednim setovima. Karte su od prvog dana bile pažljivo čuvane u posebnim albumima i zaštitnim omotima, kako bi ostale potpuno netaknute.

Kada je dečak s vremenom odrastao i izgubio interesovanje za ovu igru, čitava brižno čuvana kolekcija je jednostavno završila na tavanu porodične kuće, daleko od očiju javnosti.

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Cena premašila sva očekivanja

Prema pisanju portala Independent, penzioner nije imao pojma šta zapravo poseduje sve dok nedavno nije pročitao tekst o retkoj karti koja je prodata za više od šest hiljada funti.

Tada je odlučio da odnese svoju kolekciju na stručnu procenu u aukcijsku kuću Ewbank's u Sariju. Prema rečima menadžera odeljenja za kolekcionarske karte, stručnjaci su bukvalno ostali u šoku kada su videli da čovek poseduje četrdeset i dva kompletna seta u apsolutno savršenom stanju.

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Iako su inicijalno procenili vrijednost zbirke na otprilike 270 hiljada funti, dan pre same aukcije ponude su već premašile 800 hiljada funti.

Na kraju je prodao četrdeset i jedan set za više od 1,5 miliona funti, dok je jedan uspeo da zadrži za sebe kao dragu uspomenu na čitavu ovu avanturu.

Retki Čarizard kao zvezda aukcije

Najveću pažnju bogatih kolekcionara privukao je komplet pod nazivom "Legendary Collection Complete Master Set". U tom setu se nalazila izuzetno retka karta Čarizarda u gotovo savršenom stanju, kakvu je danas veoma teško pronaći.

Foto: Printscreen YouTube

Stručnjaci su predviđali da će taj specifični set dostići cenu od najviše dvadeset hiljada funti. Ipak, nakon napetog nadmetanja, retki komplet je prodat za impresivnih sto hiljada funti.

Vlasnik se sa smeškom prisetio kako je neke od tih kompleta platio tek tristotinak funti kada ih je kupovao. Na primer, jedan set iz serije "Skyridge", koji ga je tada koštao tristotinak funti, na aukciji je dosegao cenu od neverovatnih sedamdeset i pet hiljada funti.

Ovakav skok vrednosti samo pokazuje koliko je tržište pop kulture i kolekcionarskih predmeta poraslo u poslednjih nekoliko decenija.

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Predstavnici aukcijske kuće istakli su kako je prodaja privukla kupce iz celog sveta. Tamo su se našli strastveni kolekcionari, poznati jutjuberi i ozbiljni investitori u potrazi za retkostima.

Zbog tako velikog interesovanja, objavljeno je da je ovo najvrednija aukcija ovakvih karata ikada održana u Velikoj Britaniji, a vrlo verovatno i na području cele Evrope.

Nostalgija diže cene na tržištu

Stručnjaci objašnjavaju da je tržište Pokemon proizvoda trenutno u ogromnom uzletu, a potražnja ne jenjava. Ljudi koji su bili deca kada se franšiza tek pojavila sada su u tridesetim i četrdesetim godinama, stabilni su i imaju raspoložive prihode.

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Oni su danas spremni da potroše velike iznose na delić svog bezbrižnog detinjstva. Nostalgija u celoj ovoj priči igra ključnu ulogu jer kupovina retkih karata tim ljudima vraća drage uspomene.

Aukcionar Endru Ibenk, koji je vodio čitav događaj, naglasio je kako kolekcionari jednostavno nisu mogli da veruju koliko je ova zbirka bila opsežna i savršeno očuvana.

Skoro svaka retkost kojoj bi neko iz te branše mogao da se nada nalazila se u tim uredno posloženim albumima s tavana. Činjenica da karte godinama nisu videle svetlo dana samo je dodatno podigla njihovu mističnost i konačnu cenu.

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