Slušaj vest

Zamislite da nakon obavljene kupovine na kasi dobijete kusur u obliku kovanice od tri evra. Prva pomisao verovatno bi vam bila da se radi o dečjoj igrački ili loše faslifikovanom novcu, ali bivša jugoslovenska republika Slovenija zapravo ima ovu neobičnu kovanicu u svom opticaju.

Kolekcionarski novac koji važi samo kod Slovenaca

Prema pojašnjenju Banke Slovenije, ova specifična kovanica spada u takozvane numizmatičke, odnosno kolekcionarske kovanice. Za razliku od uobičajenih prigodnih kovanica od dva evra koje važe u čitavom evropodručju, kolekcionarske kovanice zakonsko su sredstvo plaćanja isključivo na teritoriji države koja ih izdaje.

To znači da kovanicom od tri evra sasvim legalno možete da platite kafu u Ljubljani, ali van granica Slovenije ona ima isključivo numizmatičku vrednost.

Foto: Printscreen/ YouTube/ The Coin Dictionary

Iako trgovci u Sloveniji po zakonu moraju da ih prihvate, njihova glavna svrha nije svakodnevna upotreba. Banka Slovenije napominje da je namena ovih bimetalnih kovanica pre svega kolekcionarstvo.

Zanimljivo je da nominalna vrednost od tri evra odgovara njihovoj prodajnoj ceni u običnoj tehnici kovanja, dok su druge kolekcionarske kovanice obično znatno skuplje od svoje nominalne vrednosti kako bi se sprečilo njihovo korišćenje u redovnim platnim transakcijama.

Čitav proces osmišljavanja i izdavanja svake kovanice traje oko dve godine. Prvo se prikupljaju predlozi javnosti i institucija o važnim događajima koje bi trebalo obeležiti, zatim vlada potvrđuje izbor, a tek onda kreće javno takmičenje za vizualno rešenje.

Od predsedavanja Unijom do modernih pesnika

Prva slovenačka kovanica od tri evra ugledala je svetlo dana 2008. godine, kada je izdata povodom slovenačkog predsedavanja Većem Evropske unije.

Od tada se svake godine izdaju novi motivi posvećeni značajnim ljudima i događajima. Kovanice su vizualno prepoznatljive jer su prečnika 32 milimetra i teške su tačno 15 grama, sa centralnim delom od legure bakra i nikla, te prstenom od mesinga.

Ove godine Slovenija je posvetila kovanicu pesniku Srečku Kosovelu, obeležavajući tako stotu godišnjicu njegove smrti. Njegov rad imao je snažan uticaj na slovenačku književnost, a dizajn kovanice inspirisan je njegovom specifičnom tehnikom kolaža.

Prošle godine motivi su bili usmereni na Novu Goricu kao Evropsku prestonicu kulture i na stotu godišnjicu rođenja poznatog crtača Mikija Mustra.

Pravila opreza i numizmatičko blago

Iako su ove kovanice sasvim legalne, građanima se savetuje oprez prilikom primanja gotovine koju ne prepoznaju na prvu. Ako niste sigurni da li je kovanica prava, stručnjaci preporučuju detaljnu proveru njenih zaštitnih elemenata.

S druge strane, ako u rukama zaista držite autentičnu slovenačku kovanicu od tri evra, možda ne bi trebalo odmah da je potrošite u prvoj pekari. Zbog ograničenog tiraža i posebnog dizajna, njena vrednost na kolekcionarskom tržištu često znatno premašuje ona tri evra koja na njoj pišu.

(Kurir.rs/ Net.hr)

Video: Jezero Bled Slovenija