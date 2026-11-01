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Kada je Majkl Hejs pre više od deset godina prvi put došao u Srbiju, o našoj zemlji gotovo ništa nije znao. Danas, nakon što je sa suprugom odlučio da napusti Los Anđeles i porodični život nastavi u Beogradu, kaže da je upravo ovde pronašao mnoge stvari koje nije imao u Americi. Posebno ga je iznenadio odnos prema trudnicama, bliskost među ljudima i osećaj sigurnosti koji, kako tvrdi, nije imao u svom rodnom gradu.

U intervjuu za Jutjub kanal Attic Life, Majkl je govorio o tome kako je izgledao njegov dolazak u Srbiju, šta mu se najviše dopalo, ali i zbog čega se svaki put kada se vrati u Los Anđeles vrlo brzo uželi Beograda.

Prva noć u Beogradu ostala mu je u posebnom sećanju

Majkl se prisetio da je prvi put u Srbiju došao u novembru 2011. godine. Iako o Beogradu gotovo ništa nije znao, prvi susret sa gradom ostavio je na njega snažan utisak.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Attic Life

"Sećam se svoje prve večeri ovde. Padao je sneg, crveni tramvaji su prolazili ulicama, a preko Beograda je bio beli snežni pokrivač. Pomislio sam da je sve neverovatno romantično. Bio sam očaran", ispričao je Amerikanac.

Ipak, ono što ga je kasnije mnogo više iznenadilo nije bila arhitektura, atmosfera ili izgled grada, već način na koji se ljudi odnose prema trudnicama i deci. Kada je prvi put stigao u Srbiju, njegova supruga bila je trudna, pa je iz prve ruke mogao da primeti razliku između svakodnevnog života u Americi i našoj zemlji.

Posebno ga je oduševilo to što se u Srbiji podrazumeva da trudnice imaju prednost u redovima, da mogu besplatno da dobiju određene usluge i da im ljudi spontano ustupaju mesto.

Kao jedan od primera ispričao je i situaciju iz lokalne pekare, u kojoj je video natpis da svaka trudnica može da dobije jednu besplatnu pitu. Vlasnici su čak poručili da im veruju na reč i da niko neće proveravati da li je žena zaista trudna.

"Nikada ranije nisam video takav odnos. Na aerodromu, kada smo negde putovali, bilo je sasvim normalno da moja supruga, zato što je trudna ili ima malo dete, ide ispred ostalih u redu. To mi je bilo sjajno", rekao je Majkl.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Attic Life

Kada su ga pitali kako je to u Sjedinjenim Američkim Državama, odgovorio je da tamo uglavnom nema takvog nivoa obzira prema drugima. Kako je objasnio, ljudi se najčešće drže svog mesta u redu i ne očekuje se da će ga ustupiti nekome ko čeka iza njih, čak ni ako je reč o trudnici.

Tvrdi da je Beograd sigurniji za odgajanje dece od Los Anđelesa

Jedna od najzanimljivijih tema razgovora bila je bezbednost i odrastanje dece u dva potpuno različita grada. Majkl kaže da je u početku samo verovao da bi Beograd mogao da bude dobro mesto za podizanje porodice, ali da ga je tek svakodnevno iskustvo uverilo u to.

Posebno mu se dopalo što u gradu ima mnogo parkova, što su prodavnice, pijace i druge svakodnevne obaveze uglavnom nadohvat ruke i što deca mogu da odrastaju u okruženju u kojem se ljudi međusobno poznaju. Ipak, kada je govorio o povratku u Ameriku, nije krio da mu pojedine stvari tamo danas deluju mnogo neprijatnije nego ranije.

"Kada odem u Los Anđeles, često mi je potrebno manje od nedelju dana da počne da mi nedostaje Beograd i da poželim da se vratim porodici. Na ulicama Los Anđelesa ima mnogo haosa, ljudi viču, svađaju se, ima nasilja. Ovde mi sve deluje uređenije i manje zastrašujuće", objasnio je.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Attic Life

Prisеtio se i situacije kada je, nedaleko od aerodroma u Los Anđelesu, video čoveka koji je metalnim šiljkom pretio vozačima i vikao na njih. Kako kaže, takve nepredvidive situacije nisu nešto sa čim se susreće u Beogradu, zbog čega ima utisak da je ovde svakodnevni život mirniji.

U Beogradu mu se dopada i nešto što mnogi uzimaju zdravo za gotovo

Pored osećaja sigurnosti, Majkl je posebno izdvojio veličinu Beograda i mogućnost da veliki deo obaveza završi peške. Objasnio je da je Los Anđeles toliko veliki da čak i odlazak kod člana porodice koji živi na udaljenosti od oko 90 kilometara može da potraje nekoliko sati. Sa druge strane, u Beogradu, kako kaže, na svega nekoliko koraka može da pronađe frizera, mesaru, teretanu ili pijacu.

Posebno voli Kalenić pijacu, na koju redovno odlazi sa suprugom po sveže voće i povrće. Ipak, nije sve idealno. Primetio je da u Srbiji još ne postoji toliko razvijena mogućnost kupovine svega putem interneta kao u Americi, gde je ljudima normalno da im gotovo svakodnevno stižu paketi sa Amazona. Ipak, smatra da to možda i nije toliko loše kada je reč o trošenju novca.

Smatra da se Srbi previše žale i ne vide koliko zapravo imaju

Na kraju razgovora, Majkl je dobio pitanje šta misli da ljudi u Srbiji ne primećuju o sopstvenoj zemlji, a što je njemu, kao nekome ko je živeo u različitim delovima sveta, mnogo vidljivije. Njegov odgovor mogao bi da izazove različite reakcije.

"Ljudi uvek misle da je trava zelenija na drugoj strani. Nije važno da li ste u Srbiji, Beogradu ili Los Anđelesu, ljudi uvek imaju tendenciju da se žale. Mislim da su Srbi posebno dobri u tome", rekao je.

Dodao je da u Beogradu postoje brojne stvari zbog kojih bi ljudi trebalo da budu zahvalni, ali da to često ne primećuju jer su previše usmereni na ono što ne valja. Ipak, priznao je da i sam neke stvari ne može u potpunosti da razume jer ne govori srpski i veliki deo svakodnevnog života provodi u krugu ljudi sa kojima komunicira na engleskom jeziku.

"Sreća dolazi iznutra. Treba biti zahvalan. U Beogradu postoji mnogo razloga za zahvalnost", zaključio je Majkl.

Za čoveka koji je u Srbiju došao gotovo bez ikakvih očekivanja, prvi snežni prizor Beograda bio je tek početak priče koja traje više od decenije.

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