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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pokrenuće se pitanja nasledstva i ostavštine, a odlučićete se i oročiti deo ušteđevine, uložiti je u investicioni fond ili osigurati imovinu. Nekima je moguće povećanje zarade ili dodatni izvor prihoda.

Ljubav: Venerin položaj u znaku Vage neće vam ići u prilog. Biće dana kad će vam se činiti da vas okovi veze i braka guše, pa će vam više od svega trebati mir i tišina. Izdržite sve što se bude događalo još ove nedelje jer od iduće sve će se promeniti nabolje.

Zdravlje: Dobar Marsov uticaj daće vam dovoljno energije kako biste se izborili sa stresom. Uprkos hladnijim danima, često ćete biti napolju i u pokretu, što će sjajno delovati na vašu cirkulaciju i koncentraciju. Ipak, dobro se utoplite!

Najbolji dan: 3. novembar

Najlošiji dan: 1. novembar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Nerviraće vas gužva i užurbanost gomile, nezadovoljne stranke, zahtevni šefovi i nekorektni saradnici. Bilo kakvo odskakanje od normale nije preporučljivo. Radije se malo pritajite dok se bura ne smiri.

Ljubav: Pre nego što nešto kažete, dobro promislite. Povlačićete se u sebe i imati osećaj da veza s partnerom nije to što vam treba, ali sve vaše sumnje i strahovi biće neutemeljeni. Zadržite prisebnost i ne iznosite optužbe ukoliko nemate argumenata.

Zdravlje: Vladavina Škorpije uticaće na podložnost nervozi. Ne zapostavljajte važnost vitamina, voća i povrća. Imunitet će vam biti oslabljen, pa će neki među vama lečiti prehladu ili virozu propraćenu povišenom temperaturom.

Najbolji dan: 4. novembar

Najlošiji dan: 2. novembar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Svaki uspeh biće vaših ruku delo. Eventualne kadrovske promene u vašoj kompaniji neće vam naštetiti. Štaviše, mogla bi da se otvori neka nova opcija koja će vam odgovarati. U potrazi za poslom, nezaposleni bi mogli da se zaposle.

Ljubav: Ljubavi ćete pristupati ozbiljno, ali i romantično, a ovaj spoj praktičnog i racionalnog s jedne i neobuzdanih strasti s druge strane, snažno će privlačiti suprotni pol. Ako ste u vezi, vrzmaće vam se po glavi misli o braku i roditeljstvu. Nije isključeno da se i odlučite na taj korak.

Zdravlje: Bićete pripravni na edukaciju kada su posredi zdravlje, ishrana i lekovi. Mogli biste da posetite lekara radi redovne kontrole ili pribavljanja uputa. Ako imate zakazan operativni zahvat, sve će proteći u najboljem redu.

Najbolji dan: 6. novembar

Najlošiji dan: 5. novembar

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ništa vam neće biti teško da uradite i gotovo da ni neće postojati zadatak koji nećete biti u stanju da obavite. Uživaćete u izazovima - što neki zadatak bude teže rešiv, biće vam zanimljiviji.

Ljubav: Zajednički izlasci s partnerom osiguraće vam status skladnog para. Odavaćete utisak kao da ste stvoreni jedno za drugo. Oni među vama koji se nalaze u problematičnim vezama i brakovima, mogli bi da se nađu u zagrljaju druge osobe. Ljubavnu patnju ćete ostaviti iza sebe.

Zdravlje: Zahvaljujući vašem optimizmu i pozitivnom stavu, nivo energije biće povećan. Vladavina Škorpije istaći će vaše najbolje osobine, pa ćete pleniti pažnju svojom energičnošću i komunikativnošću.

Najbolji dan: 1. novembar

Najlošiji dan: 7. novembar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Budite promišljeni, dobro organizovani i pridržavajte se planova i dogovora. Odnosi s partnerom, saradnikom ili širom poslovnom javnošću sve su lošiji i neko bi mogao da vam se otvoreno suprotstavi. Strateški se povucite.

Ljubav: Ljubavna situacija se popravlja, što će najbolje osetiti treća dekada. Veza koja je bila problematična, otvorenim razgovorom će poprimiti zdravije temelje, pa je nov i kvalitetan početak pred vama. Samci će se zagledati u osobu koja pleni komunikativnošću i inteligencijom.

Zdravlje: Vitalni ste i energije imate dovoljno, ali će vas mučiti česte promene raspoloženja, mrzovolja i nesanica. Koncentracija vam neće biti na visini zadatka, pa ćete poslove obavljati otežanije nego inače.

Najbolji dan: 3. novembar

Najlošiji dan: 1. novembar

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: U poslovnim kontaktima ste samouvereni i ne dozvoljavate da vas obeshrabri zavist saradnika. Mogli biste da odete na poslovni put, seminar ili stručno predavanje u drugi grad, a neki će ostvariti saradnju s inostranim partnerima.

Ljubav: Naklonjena Venera ubrzaće buđenje osećaja i strasti, pa će se nesporazumi s voljenom osobom pozitivno rešiti. Samci, otvorenošću u osećanjima odagnajte sve sumnje svoje simpatije, jer je to najbolji način da veza započne na zdravim temeljima.

Zdravlje: Svesni važnosti redovnog vežbanja, upisaćete se u teretanu i u rekordnom roku povratiti izgubljenu kondiciju. Psihički ćete biti odlično, ali će vas oneraspoložiti neke porodične neprilike ili rastužiti bolestan član kog ćete njegovati.

Najbolji dan: 5. novembar

Najlošiji dan: 2. novembar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Nedelja je pogodna za radove u kući, preuređenja, kupovinu novog nameštaja, ali i tehnike, informatičke opreme i automobila. Rešićete se nekih dugova i ostvariti nove mogućnosti za zaradu.

Ljubav: Planete će istaći vašu zavodljivost i fizičke atribute, a Venerin prolazak kroz vaš znak zasigurno neće proći barem bez jednog važnog ljubavnog događaja ili promene. Za neke će to biti nova ljubav, a za druge pak veridba ili venčanje.

Zdravlje: Puni ste energije i željni novih iskustava. Prijatelji bi mogli da vas nagovore da se okušate u za vas netipičnim aktivnostima, no izbegavajte prevelike napore i sprotove u kojima lako možete da se povredite.

Najbolji dan: 6. novembar

Najlošiji dan: 1. novembar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete obasuti simpatijama uticajnih ljudi pa to iskoristite za nove poslove. Za rad ćete biti javno pohvaljeni. Studentima i učenicima planete povećavaju koncentraciju i sposobnost pamćenja velikih količina podataka.

Ljubav: Upoznavaćete mnoga nova lica, ali moglo bi da vam se dogodi da vas zavodi osoba koja je u braku, dugoj vezi ili neko ko je nedavno okusio gorko ljubavno razočaranje. Snažna fizička privlačnost prema vašoj novoj simpatiji biće jača od razuma.

Zdravlje: Vladavina vašeg znaka biće zaslužna za vaš odličan imunitet i otpornost. Pripazite samo da ne preterate u hrani, naročito u slatkišima. Ako ste odlučili da dijetom skinete kilograme, ovo su odlični dani za to.

Najbolji dan: 1. novembar

Najlošiji dan: 3. novembar

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Radićete pod otežanim uslovima uz česte promene rokova i prioriteta. Nemojte da dozvolite da vas iz takta izbace oni koji se tvrdoglavo pridržavaju zastarelih pristupa poslovanju. Okupite krug istomišljenika.

Ljubav: Iako ćete biti povućeniji u sebe, što nije deo vaše prave prirode, naterajte se na izlaske. Tako biste mogli da upoznate osobu koja će uneti željene promene u vaš život. Ako ste raskinuli vezu i teško se s tim mirite, možda će biti potreban razgovor s partnerom kako biste izgladili nesporazume.

Zdravlje: Mogli biste da posetite lekara i odagnate neke sumnje. Bol u leđima upozoravaće na loš položaj prilikom spavanja ili na kancelarijsku stolicu koja nije anatomska. Pripazite se viroze ili jače prehlade. Izbegavajte veće grupe ljudi.

Najbolji dan: 2. novembar

Najlošiji dan: 4. novembar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Poboljšaćete komunikaciju sa šefovima, što će doprineti kvalitetnijem poslovanju. Otvorite se za nova iskustva. Ulaganje u nešto što vam dosad nije donosilo dobit, pokazaće se kao pun pogodak.

Ljubav: Ljubavnu krizu uslovljavaće nedostatak poverenja i sumnjičavost. Oštro ćete se usprotiviti partnerovom mišljenju kad ono neće biti po vašem ukusu. Vaše mane izaći će na videlo, a svojim ponašanjem provociraćete suprotnu stranu na prepirku.

Zdravlje: Jak imunitet garantovaće dobro zdravlje i jaku kondiciju. Nećete pogrešiti ako se posvetite vežbanju i sportu. Bićete izuzetno društveni, širićete pozitivnu energiju pa će vas mnogi pozivati na izlaske.

Najbolji dan: 5. novembar

Najlošiji dan: 7. novembar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete usmereni na svoj autoritet i ugled. Neki će to proceniti kao vašu taštinu i potrebu da vam se neprestano ugađa. Ne zamerajte se drugima, kontrolišite svoje burne reakcije.

Ljubav: Planete kumuju poznanstvima s osobama koje nisu iz vašeg grada ili mesta. Moglo bi da se dogodi da ljubavnu vezu održavate putem telefona. Vodolije u braku postaće nežnije i romantičnije prema partneru.

Zdravlje: Skloni ste mračnim raspoloženjima i sve doživljavate u negativnom svetlu. Okružite se voljenim osobama koje će vam pomoći da skrenete misli na vedrije teme. Najviše energije odnosiće vam poslovni stres.

Najbolji dan: 6. novembar

Najlošiji dan: 3. novembar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Komunicirajte s ljudima iz drugih sredina, usavršavajte se. Neka iza vaših reči stoji rad. Posvetite se aktivnostima vezanim za ličnu promociju, ostvarivanje novih kontakata i širenje poslova.

Ljubav: Ma koliko bili nezadovoljni partnerom, vezom ili brakom nećete biti spremni na radikalne pomake, na primer raskid. Povezani ste dubokim sponama. Uprkos jakim pritiscima, činiće vam se da je vaš partner na neki način postao neodoljivi deo vas.

Zdravlje: Odgovaraće vam laganije aktivnosti, poput šetnje ili vežbi istezanja. Naklonjena vladavina Škorpije daće vam obilje fizičke energije pa ćete biti izdržljivji nego inače. Krasiće vas i sjajno raspoloženje.

Najbolji dan: 1. novembar

Najlošiji dan: 5. novembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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