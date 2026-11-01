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Popularnost kviza "Potera" već godinama ne jenjava, a jedna situacija koja se desila tokom ove emisije i danas se pamti. Naime, gledaoce i prisutne u studiju iznenadio je neočekivani razgovor između voditelja Jovana Memedovića i tragačice Milice Jokanović.

Sve je počelo kada je Milica Jokanović takmičaru Mladenu postavila iznenadno pitanje: "Da li Vi, Mladene, koristite Tumblr i Tinder?" Kada je takmičar odgovorio da ne koristi nijednu od navedenih aplikacija, u razgovor se umešao voditelj Jovan Memedović koga je zanimalo o čemu je tačno reč, upitavši: "Tinder je šta?"

Jovan Memedović je voditelj kviza Potera Foto: RTS

Takmičar mu je pojasnio da je u pitanju mreža za sastanke i pronalaženje partnera. Nakon toga, Memedović je direktno upitao Milicu i takmičara da li neko od njih dvoje koristi tu aplikaciju. Poznata tragačica je izričito i sa osmehom odgovorila: "Ne, ne, ni jedno ni drugo".

Poseban pečat ovoj sceni dao je Memedovićev duhoviti zaključak i savet koji im je uputio na kraju razgovora: "Pa, trebalo bi možda. Porazmislićete, je l'? Porazmislićete. Ja sam porazmislio davno", prenosi Blic.

U galeriji pogledajte fotografije Milice Jokanović:

1/5 Vidi galeriju Milica Jokanović Foto: Printscreen/ RTS, Printscreen/Youtube, Branko Starčević

Šta su komšije Milice Tragačice rekle o njoj?

Susedi ističu da su izuzetno ponosni što je Milica popularnost stekla zahvaljujući obrazovanju i znanju, a ne učešćem u rijaliti programima. Opisuju je kao izuzetno inteligentnu, ali veoma rezervisanu i ćutljivu osobu koja retko sa kim ćaska.

Jedan stariji sugrađanin, profesor po struci, ocenjuje da je oduvek delovala zrelije od svoje generacije, ali napominje i da je težak karakter, zbog čega se teže izborila sa socijalizacijom. S druge strane, najmlađi komšiji se dive - deca u obližnjoj školi je nazivaju "princezom znanja“ i kažu da zna sve poput prave enciklopedije.

Milica Jokanović Foto: Braca Nadeždić

Ono što javnost najviše intrigira jeste njen emotivni život. Komšije priznaju da Milicu nikada nisu videle sa dečkom niti u muškom društvu. Najčešće je viđaju samu kako čita u bašti kafića ili kako autobusom putuje na posao, s obzirom na to da joj je učešće u kvizovima samo honorarno angažovanje.

Iako je na televiziji zakopčana, privatno ume da privuče poglede. Tokom leta se opusti, oblači haljine, miniće i štikle, pa se prolaznici u kraju okreću za njom. Susedi veruju da se muškarci plaše žene koja ima toliko znanje i da joj upravo zato nije lako da pronađe partnera koji može da joj parira.

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