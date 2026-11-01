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Neke aktivnosti mnogima predstavljaju vrhunac uzbuđenja i adrenalina, ali za jednu pogrebnu radnicu one su rizik koji nikada ne bi bila spremna da prihvati. Nakon što je tokom karijere svedočila brojnim tragičnim slučajevima, odlučila je da javno progovori o vozilima i aktivnostima koje bi pod svaku cenu izbegavala. Njena lista izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a dok su se neki složili s njenim upozorenjima, drugi smatraju da život ne treba provesti u strahu od mogućih opasnosti.

Loren Tejlor, pogrebna radnica iz američke savezne države Floride, na društvenim mrežama redovno deli sadržaj kojim nastoji da edukuje javnost o smrti i svemu što prethodi poslednjem ispraćaju. U svojim objavama često upozorava na opasne situacije i aktivnosti, ističući da je tokom karijere videla previše slučajeva u kojima su naizgled bezazlene odluke završile tragično. Ovoga puta obratila se ljubiteljima motornih vozila i adrenalinskih aktivnosti, te otkrila šta nikada ne bi radila, bilo kao vozač ili putnica. Razlog je, kako kaže, jednostavan – "jednostavno nije vredno toga".

"Postoje stvari koje nikada neću raditi jer sam pogrebna radnica, a preuzimala sam tela ljudi koji su...", započela je Loren svoju objavu. Na prvom mestu njene liste našli su se motocikli. Objasnila je da nikada ne bi sela na motocikl, bez obzira na njegovu vrstu, uključujući i sportske motocikle. Osim motocikala, izbegavala bi i putovanje kamperima, koje je opisala kao "bukvalno velike limene kutije na točkovima".

Sledeća aktivnost na njenoj listi bilo je letenje motornim paraglajderom. Za njega nije imala mnogo reči, već ga je jednostavno nazvala "zamkom smrti". Loren je potom istakla da se nikada ne bi bavila ni padobranstvom, dodavši kako je razlog za takvu odluku "prilično samorazumljiv". Na kraju je posebno upozorila na vožnju motornih sanki, naročito u određenim uslovima. "Nemojte ih voziti po stazama ili jezerima nakon pada mraka. Nećemo vas pronaći žive", poručila je.

Lorenina objava izazvala je raspravu među korisnicima društvenih mreža, a mnogi su u komentarima podelili svoja iskustva i priče svojih bližnjih. Jedan korisnik prisetio se neobične izjave lekara svog oca. "Moj otac je bio na listi za transplantaciju bubrega, a njegov lekar je rekao da vreme čekanja zavisi od toga koliko je ljudi te godine vozilo motorne sanke", napisao je.

Drugi korisnik podelio je tragičnu priču povezanu s padobranstvom. "Moj ujak je profesionalni padobranac. Njegov prijatelj je poginuo kada mu se padobran nije otvorio. Nažalost, čuo sam te potresne detalje...", komentarisao je. Jedan korisnik se prisetio i pravila koja su važila u njegovoj porodici. "Moj tata je pogrebnik i kao dete nikad nisam smeo da idem na trambolinu", napisao je. Još jedan komentator složio se s Loreninom listom, istakavši da je i sam video previše uznemirujućih prizora. "Da, to su otprilike i moje stvari – video sam previše fotografija iz mrtvačnice. Isto važi i za sportske automobile, osim ako ih ne vozim ja", poručio je.

Ipak, nisu svi delili Lorenin pogled na adrenalinske aktivnosti. Deo korisnika smatra da su rizici sastavni deo života, te da zbog mogućih opasnosti ne žele da se odreknu onoga što ih raduje. "Potpuno razumem vaš stav. Ali živite život punim plućima, ljudi! Radije bih otišao s ovoga sveta radeći nešto u čemu uživam", napisao je jedan korisnik.

Slično razmišlja i ljubitelj padobranstva koji je otvoreno rekao da ne namerava da se odrekne svoje omiljene aktivnosti. "Slušajte, obožavam padobranstvo. Ako već moram da umrem, neka to bude dok se najbolje zabavljam", komentarisao je. U raspravu se uključio i korisnik koji je predložio drugačiji pristup bezbednosti motociklista. "Svi putevi i auto-putevi treba da imaju posebnu traku za motocikle", napisao je.

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