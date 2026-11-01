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Prekomerni turizam, neodgovorno ponašanje posetilaca i posledice klimatskih promena sve više ugrožavaju neka od najpoznatijih prirodnih i istorijskih mesta na svetu. Od drevnih hramova i arheoloških nalazišta do osetljivih koralnih grebena, brojni lokaliteti suočavaju se s oštećenjima koja bi mogla da ostave trajne posledice, a u nekim slučajevima i dovedu do potpunog zatvaranja za javnost.

Organizacija Responsible Travel identifikovala je 98 ugroženih lokacija u 63 zemlje, upozoravajući na razmere problema koji ne pogađa samo životnu sredinu nego i kulturnu baštinu te lokalne zajednice. Neka mesta su već zatvorena za posetioce kako bi se sprečila dalja šteta, dok se na drugima uvode ograničenja broja turista. Među ugroženim odredištima nalaze se i neke od najpoznatijih svetskih atrakcija, uključujući Veliki koralni greben, drevni grad Maču Pikču i Veneciju, piše Mirror.

Veliki koralni greben

Veliki koralni greben Foto: tamer yilmaz / Alamy / Profimedia

Veliki koralni greben, najveći takav sistem na svetu, ključan je za opstanak jedinstvenih morskih vrsta. Kombinacija klimatskih promena, izlivanja nafte i nemara turista nanela mu je ogromnu štetu, a procenjuje se da je u poslednjih deset godina uništeno između 30 i 50 odsto grebena.

Ekološka konsultantska kompanija Sea Going Green upozorava: "Nepažljivi ronioci dodiruju krhke korale, plivači perajima lome osetljive strukture, a brodovi sidrima uništavaju kolonije kojima su bili potrebni vekovi za rast. Posetioci koji hodaju po plićacima dodatno uništavaju staništa svakim korakom".

Pećina Lasko

Pećina Lasko Foto: Ancient Art & Architecture Collection Ltd / Alamy / Profimedia

Zidove pećine Lasko (Lascaux) u Francuskoj pre 17.000 do 20.000 godina oslikali su praistorijski ljudi. U vreme najveće popularnosti, lokalitet je dnevno posećivalo više od hiljadu ljudi, što je poremetilo nivo vlage i ugljen-dioksida.

Zbog toga je pećina 1963. trajno zatvorena za turiste kako bi se sačuvala. Kasnije je izrađena verna replika, Lasko IV, koja posetiocima omogućuje doživljaj bez ugrožavanja originala.

Angkor Vat

Angkor Vat Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Drevni kompleks hramova u Kambodži jedno je od najpoznatijih mesta u Aziji i privlači gotovo milion posjetitelja godišnje. Konzervatori su izrazili zabrinutost nakon što su turisti počeli da se snimaju kako oponašaju scene iz mobilne igre Temple Run. Trčanje kroz hramove oštetilo je kamene stepenice i peščar drevne građevine.

Bazeni Te Wai o Te Taniwha

Prirodni bazeni Te Wai o Te Taniwha na Novom Zelandu, poznati kao "bazeni sirena", zatvoreni su jer su posetioci uporno ostavljali smeće na lokaciji koja je sveta narodu Maori. Na lokalitetu su pronađene kreme za sunčanje, higijenski ulošci, pa čak i urin.

Zbog takvog nepoštovanja, pristup turistima je zabranjen. "To je bio korak koji smo morali da preduzmemo. Nema smisla imati ovakvo blago ako će ga uništiti preveliki broj ljudi", izjavio je za medij Staf Kris Makdonald, predsednik zajednice Matapōuri marae.

Maču Pikču

Maču Pikču Foto: EPA / Ernesto Arias

Grad Inka Maču Pikču, smešten visoko u peruanskim planinama, jedno je od najočuvanijih arheoloških nalazišta pretkolumbovskih civilizacija. Otkako je postao globalna turistička atrakcija, lokalitet trpi štetu zbog velikog broja posetilaca.

Kako bi se umanjila oštećenja, UNESCO i peruanska vlada ograničili su broj poseta na 2500 dnevno. Godine 2020. javnost je bila zgrožena kada su nadzorne kamere navodno snimile nekoliko turista kako obavljaju nuždu u jednom od svetih hramova.

Venecija

Venecija Foto: Shutterstock

Venecija je jedna od najposećenijih svetskih destinacija. Međutim, ogroman broj turista izaziva sve veći otpor lokalnog stanovništva jer tolika cirkulacija ljudi uništava gradske ulice i mostove. Nezadovoljstvo je eskaliralo prošle godine kada su meštani organizovali protest protiv održavanja venčanja milijardera Džefa Bezosa i Loren Sančez u gradu.

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