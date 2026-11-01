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Rodna kuća Fredija Merkjurija na Zanzibaru pravi je muzej. Mesto koje već decenijama privlači obožavaoce čuvenog frontmena grupe Kvin.Turisti iz različitih krajeva sveta zastaju ispred zdanja u kojem je počela životna priča jednog od najvećih rok izvođača svih vremena, fotografišu se i upoznaju s detaljima njegovog detinjstva, odrastanja i muzičkog puta. Ispred kuće nalazi se pano sa osnovnim biografskim podacima slavnog pevača i posetiocima približava život čoveka čiji je glas postao deo muzičke istorije.

Umetnik je ostavio zadužbinu

Uspomena Foto: Kurir

Naša ekipa imala je priliku da zabeleži ovo mesto koje je za ljubitelje muzike mnogo više od obične turističke stanice. Iako se danas na ovom prostoru život odvija u ritmu svakodnevice, ime Fredija Merkjurija i dalje privlači pažnju ljudi koji su odrasli uz njegove pesme, ali i mladih generacija koje su njegovu muziku otkrile mnogo godina nakon njegove smrti.
Dok jedni pažljivo čitaju podatke na panou, drugi poziraju ispred objekta, želeći da zabeleže da su bili na mestu koje se povezuje s početkom priče o jednom od najprepoznatljivijih glasova u istoriji popularne muzike. Za mnoge od njih ovo je prilika da se na trenutak približe legendi čije pesme i danas odjekuju na koncertima, stadionima i porodičnim proslavama širom sveta.
Naša ekipa zabeležila je posetioce koji obilaze objekat. Nema potrebe za velikim spektaklom da bi se osetila simbolika ovog mesta.
- Kuća na Zanzibaru možda ne može da ispriča sve o njegovom životu, ali predstavlja važnu tačku na mapi njegove prošlosti. Pano ispred objekta pruža osnovne informacije, dok prisustvo turista svedoči o tome da interesovanje za njegovu priču ne jenjava. Ovde je neka posebna energija, lepo je obići ovo mesto. Fredi odavno nije među živima, ali njegov glas i dalje dopire do miliona ljudi. Zanimljivo je da je imao lepo detinjstvo, to je ono što ćete ovde čuti - ispričao nam je turista iz Srbije.

Ovo je njegova kuća, živeo je tu

Ostavio trag Foto: Kurir, Profimedia

 Fredi Merkjuri rođen je 5. septembra 1946. godine na Zanzibaru, tadašnjem britanskom protektoratu, kao Farok Bulsara. Njegova porodica bila je parsi porekla, a roditelji su bili povezani sa indijskom zajednicom koja je živela u istočnoj Africi.
Detinjstvo nije proveo isključivo na Zanzibaru. Kao dečak školovao se u Indiji, gde je počeo ozbiljnije da se interesuje za muziku i pokazuje talenat za klavir. Kasnije se, zbog političkih promena i nemira na Zanzibaru tokom šezdesetih godina, s porodicom preselio u Englesku.

Za pamćenje

Pesme poput "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions", "Somebody to Love" i "Don't Stop Me Now" postale su klasici koji su nadživeli vreme u kojem su nastali. Merkjuri je bio i autor nekih od najvećih hitova benda, a njegov nastup na koncertu Live Aid 1985. godine često se navodi kao jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji velikih rok koncerata.
Fredi Merkjuri preminuo je 24. novembra 1991. godine u Londonu, u 45. godini života od posledica bronhopneumonije povezane sa sidom. Njegova smrt potresla je muzički svet, ali nije označila kraj interesovanja za njegovu umetnost. Naprotiv, decenije koje su usledile potvrdile su da njegov uticaj nije bio vezan samo za vreme u kojem je stvarao.

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