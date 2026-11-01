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Novembar 2026. godine donosi velike astrološke preokrete, a jedan znak Zodijaka posebno će osetiti nalet sreće, samopouzdanja i novih mogućnosti. Posle perioda neizvesnosti, odlaganja i preispitivanja, konačno dolazi vreme kada će se stvari pokrenuti u željenom pravcu.

Astrološki favorit meseca: Lav bi mogao da bude najsrećniji znak novembra!

Razlog za to krije se u važnim planetarnim aspektima, a posebno u susretu Marsa i Jupitera u znaku Lava, koji se očekuje 15. novembra. Ova astrološka kombinacija simbolično donosi ogromnu energiju, hrabrost, ambiciju i želju za uspehom.

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lav – konačno dolazi vreme za velike pobede

Lavovi bi tokom novembra mogli da osete da im se vraća snaga koju su možda izgubili u prethodnom periodu. Biće odlučniji, hrabriji i spremniji da preuzmu inicijativu, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.

Posebno povoljan period očekuje ih sredinom meseca, kada Mars i Jupiter obrazuju snažan aspekt u njihovom znaku. To je simbolično vreme za pokretanje važnih projekata, donošenje velikih odluka, razgovore o napredovanju i ostvarivanje ambicija koje su dugo odlagali.

Na poslovnom planu mogu se otvoriti vrata koja su do sada bila zatvorena. Neki Lavovi mogli bi da dobiju priliku za novi posao, unapređenje ili saradnju koja donosi bolju finansijsku budućnost.

Ni ljubav neće ostati po strani. Ulazak Sunca u Strelca 22. novembra aktivira njihovo polje romantike, zabave i ljubavnih zadovoljstava. Slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju osobu koja će im potpuno zaokupiti pažnju, dok zauzeti imaju priliku da obnove strast i unesu više uzbuđenja u vezu.

Lav Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Zašto je 15. novembar toliko važan?

Susret Marsa i Jupitera u Lavu jedan je od najznačajnijih astroloških događaja meseca.

Mars simbolizuje akciju, borbenost i odlučnost, dok se Jupiter povezuje sa širenjem mogućnosti, optimizmom i napretkom. Njihov spoj u znaku Lava donosi simboliku velikih ambicija i hrabrih poteza.

Ipak, važno je da Lavovi ne dozvole da ih preveliko samopouzdanje odvede u nepromišljene odluke. Najviše će dobiti oni koji budu znali da prepoznaju pravu priliku i iskoriste je u odgovarajućem trenutku.

Foto: Sean Prior / Alamy / Profimedia

Ko još može da računa na sreću?

Pored Lava, povoljne astrološke uticaje tokom novembra mogli bi da osete još neki znakovi.

Ovan – Mars i Jupiter donose vatrenim znacima dodatnu energiju i motivaciju. Ovnovi bi mogli da naprave važan poslovni korak i konačno se izbore za ono što žele.

Strelac – Od 22. novembra Sunce ulazi u njihov znak, pa počinje period veće vidljivosti, optimizma, novih poznanstava i ljubavnih mogućnosti.

Škorpija – Mlad Mesec u njihovom znaku 9. novembra simbolizuje novi početak, dok bi sredina meseca mogla da donese hrabrost za odluke koje dugo odlažu.

Vaga – Venera, njihova vladajuća planeta, kreće direktnim hodom 13. novembra, što može doneti olakšanje u ljubavnim odnosima, finansijama i važnim partnerstvima.





Novembar, dakle, neće biti jednako lak za sve, ali bi Lavovi mogli da budu najveći astrološki miljenici meseca. Za njih se otvara period u kojem će hrabrost, odlučnost i spremnost na promene biti najvažniji saveznici.