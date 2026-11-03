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Kada se postavi slavska trpeza, gotovo uvek postoji jedno mesto koje privlači posebnu pažnju, ono na kojem se nalazi slavska sveća. Ona nije ukras, već jedan od prepoznatljivih simbola krsne slave, zbog čega se za njeno paljenje i gašenje vezuju različiti običaji.

Slavska sveća pali se na dan kada porodica obeležava svog svetitelja, a trenutak paljenja može da zavisi od običaja koji se godinama neguje u domu. Negde se to čini ujutru, dok se u drugim kućama čeka slavski obred, rezanje kolača ili dolazak gostiju. Tradicionalno je pali domaćin, uz molitvu i znak krsta. Iako se danas mogu pronaći najrazličitije ukrašene sveće, tradicionalno se za slavu bira ona izrađena od pčelinjeg voska.

Slavska trpeza Foto: Nebojša Mandić

Jedno pravilo važnije je od svih običaja

U pojedinim kućama slavska sveća ostaje upaljena gotovo čitavog dana. Neki je gase tek kada se slavlje završi i poslednji gosti napuste dom. Međutim, postoji situacija u kojoj ne treba insistirati na tome da plamen ostane upaljen.

Ako niko neće biti u prostoriji, sveću treba ugasiti.

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Bez obzira na tradiciju, otvoreni plamen ne bi trebalo ostavljati bez nadzora. Posebno treba voditi računa ako su oko sveće salvete, dekoracija, suvo cveće ili drugi lako zapaljivi predmeti.

Foto: Nebojša Mandić

Zašto se spominje vino?

Jedan od običaja koji se može sresti u srpskim domovima odnosi se upravo na trenutak kada se slavska sveća gasi. Prema toj tradiciji, domaćin se prekrsti, a zatim fitilj ugasi uz pomoć male količine vina.

Ipak, važno je znati da se običaji razlikuju od porodice do porodice i od kraja do kraja. Zato ne postoji razlog da se porodična tradicija proglašava „pogrešnom“ samo zato što se razlikuje od one koju praktikuje neko drugi. Najvažnije je da se prema slavskom obredu odnosi sa poštovanjem i da se vodi računa o bezbednosti.

Nemojte odmah bacati ostatak sveće nakon slave

Ako je slavlje završeno, a veliki deo sveće je ostao, nema potrebe da ona završi u kanti. U mnogim porodicama ostatak se čuva na prikladnom mestu, često uz slavsku ikonu, i pali ponovo u odgovarajućoj prilici.

Ukoliko niste sigurni šta je u skladu sa običajima koje poštuje vaša porodica ili parohija, najbolje je da odgovor potražite od svog sveštenika. Jer kada je reč o krsnoj slavi, suština nije u tome da se svaki korak obavi mehanički i identično u svakom domu, već da se razume smisao praznika i tradicija koja se prenosi sa generacije na generaciju.

(Kurir.rs/ Žena)

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