Srbin na TikToku pokazao blatnjave ulice i uslove na lokalnom ostrvu Hangnaameedhoo na Maldivima, gde je boravio tokom odmora

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Jedan Srbin platio je 2.650 evra za avionske karte i smeštaj na Maldivima, verujući da ga očekuje odmor iz snova, ali se putovanje na egzotičnu destinaciju ubrzo pretvorilo u, kako sam kaže, pravi pakao. Umesto prizora kakve je viđao na fotografijama turističke agencije, dočekali su ga blatnjave ulice, smeštaj u kojem su, prema njegovim tvrdnjama, bile bubašvabe i uslovi zbog kojih je morao da promeni ostrvo i izdvoji dodatnih 1.800 evra.

Mladić koji se na TikToku predstavlja pod korisničkim imenom "nixymax2" odlučio je da javno ispriča šta mu se dogodilo, a snimcima je pokazao i kako je izgledalo mesto na kojem je trebalo da provede odmor.

"Kako je moje putovanje iz snova postalo, bukvalno rečeno, putovanje iz pakla", napisao je na početku objave, a potom izneo ozbiljne optužbe na račun agencije preko koje je rezervisao aranžman.

"Prevarila nas je agencija i prodala nam putovanje koje je u stvarnosti izgledalo potpuno drugačije od onoga što su nam predstavili. 2.650 evra je koštalo. Smeštaj i avio karte", naveo je mladić.

Putovali deset sati, a onda ih je sačekao prizor koji nisu očekivali

Na dugo iščekivani odmor krenuli su iz Beča, odakle su preko Abu Dabija otputovali na Maldive. Sam let, uključujući presedanje, trajao je približno deset sati, a uzbuđenje je raslo kako su se približavali destinaciji koju mnogi smatraju jednim od najlepših mesta na svetu.

Prvi susret sa Maldivima nije bio razočaravajući. Naprotiv, boja Indijskog okeana ostavila ih je bez daha.

"Voda, odnosno okean, bio je fenomenalan. Niko od nas u životu nije video lepšu boju okeana, vode generalno", ispričao je.

Međutim, putovanje se tu nije završilo. Da bi stigli do ostrva na kojem im je bio rezervisan smeštaj, morali su da provedu još tri sata na brodu.

Tek kada su pristali na lokalno ostrvo Hangnamedu, poznato i kao Hangnaameedhoo, shvatili su da ih ne očekuje odmor kakvom su se nadali.

"Bili smo svi u fazonu: 'Šta je ovo? Gde su drvene kućice, gde je ona prelepa, čista voda?' Bukvalno smo sleteli u đubrište. Došli smo brodom na đubrište", rekao je vidno razočaran turista.

Blato na ulicama, bubašvabe u sobama i smeštaj bez osnovnih uslova

U nastavku svoje priče objavio je snimke ostrva na kojem su boravili, želeći da pokaže razliku između onoga što su očekivali i stvarnosti koju su zatekli.

Prema njegovom opisu, ostrvo je imalo svega desetak ulica, a veliki deo njih bio je prekriven blatom i prljavštinom. Umesto uređenog turističkog ambijenta kakav su zamišljali, svakodnevno su prolazili kroz delove naselja koji su na njih ostavili veoma loš utisak.

"Ja razumem, u pitanju je zemlja trećeg sveta. Ali probajte da uzmete u obzir to da ovde dolaze milioni turista godišnje. I ovo može da ih dočeka", poručio je u jednom od snimaka.

Ipak, kako je objasnio, najveće razočaranje nije bio sam izgled ostrva, već smeštaj koji su unapred platili.

Naglasio je da su i pre polaska bili svesni da neće odsesti u luksuznom rizortu sa privatnim vilama iznad vode, već na lokalnom ostrvu, gde živi i domaće stanovništvo. Znali su i da postoje određena ograničenja, uključujući zabranu konzumiranja alkohola.

Međutim, ono na šta nisu pristali bili su loši higijenski i smeštajni uslovi.

"Mi smo znali da idemo na lokalno ostrvo. Znali smo da nema alkohola, da ćemo biti i među lokalnim stanovništvom. Ali sve to, kako su nam oni prezentovali i prodali, podrazumevalo je osnovne uslove za život. Dok mi na ostrvu to nismo imali", objasnio je.

Prema njegovim rečima, u pojedinim sobama postojale su rupe na prozorima, a dodatni problem predstavljale su bubašvabe.

Morali da pobegnu na drugo ostrvo: Odmor ih koštao još 1.800 evra

Nakon nekoliko dana provedenih u takvim uslovima, odlučili su da više ne žele da ostanu u prvobitno rezervisanom smeštaju.

Kako bi spasli ostatak odmora, sami su organizovali prevoz do drugog ostrva, udaljenog oko dva i po sata vožnje brodom, i pronašli hotel u kojem su mogli da provedu preostalih pet dana.

Međutim, promena plana donela im je novi, veliki finansijski udarac.

Za hotelski smeštaj izdvajali su približno 250 evra po noćenju, dok ih je dodatni paket usluge "ol inkluziv", koji je uključivao i piće, koštao još oko 480 evra.

Kada su sabrali sve neplanirane troškove, ispostavilo se da su morali da doplate približno 1.800 evra, povrh prvobitnih 2.650 evra za avionske karte i smeštaj.

Tako je putovanje za koje su mislili da su unapred platili sve najvažnije troškove na kraju dostiglo iznos od oko 4.450 evra.

Upozorio turiste na jednu važnu razliku

Nakon neprijatnog iskustva, mladić je odlučio da upozori druge putnike da dobro provere kakav smeštaj rezervišu na Maldivima.

Posebno je skrenuo pažnju na razliku između lokalnih ostrva, na kojima živi domaće stanovništvo, i turističkih rizorta, koji nude drugačiji nivo privatnosti, sadržaja i usluga.

Srbin na TikToku pokazao blatnjave ulice i uslove na lokalnom ostrvu Hangnaameedhoo na Maldivima, gde je boravio tokom odmora Foto: tiktok/ nixymax2

Njegov savet onima koji žele luksuzan odmor kakav se najčešće prikazuje na društvenim mrežama jeste da detaljno istraže ponudu i razmotre smeštaj u rizortu.

Ipak, ponovio je da problem nije bio u tome što su izabrali lokalno ostrvo, već u tome što uslovi, prema njegovim tvrdnjama, nisu odgovarali onome što im je agencija predstavila.

Zanimljivo je i da nije želeo da otkrije naziv turističke agencije, objasnivši da ona nije iz Srbije i da njegov cilj nije javno prozivanje određene firme, već upozorenje drugim turistima.

Uprkos neprijatnostima, poslednjih pet dana uspeli su da provedu u znatno boljim uslovima i konačno uživaju u Maldivima kakve su zamišljali pre polaska.

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