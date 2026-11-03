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Mnogi Islanđani imaju naviku da koriste jorgane punjene takozvanim gnjurčevim paperjem, poznatim kao "æðardúnnom". Reč je o sitnom perju koje se ručno prikuplja nakon što pačići napuste gnezda, a poznato je po izuzetnim izolacionim svojstvima. Veoma je lagano, ali istovremeno odlično zadržava toplotu, što pruža izuzetnu udobnost, naročito kada su spoljne temperature veoma niske.

Priprema za spavanje zauzima važno mesto u svakodnevici Islanđana. Neki dan završavaju u potturu, geotermalnom bazenu u kojem se temperatura vode obično kreće između 38 i 42 stepena. Na taj način opuštaju mišiće neposredno pre odlaska u krevet. Uobičajena je i upotreba zavesa za zamračivanje, koje omogućavaju da spavaća soba bude potpuno mračna.

Nekoliko slojeva

Još jedna navika, koju je veoma lako primeniti i u sopstvenom domu, jeste prilagođavanje posteljine kako bi se što efikasnije sačuvala telesna toplota. Na Islandu, kao i u drugim nordijskim zemljama, izbor pokrivača i način na koji se slažu ne prepuštaju se slučaju, naročito tokom hladnih noći. Ideja je da se koristi nekoliko slojeva umesto oslanjanja isključivo na jedan debeli jorgan.

Na primer, preko jorgana možete staviti dodatno ćebe ili koristiti prekrivač kako biste dodatno utoplili pojedine delove kreveta. Slojevi vazduha koji se stvaraju između njih pomažu u smanjenju gubitka toplote. Dodatno ćebe možete staviti i ispod stopala, posebno ako vam je često hladno u ekstremitetima.

Međutim, to nije sve jer Islanđani pre odlaska u krevet vode računa i o najsitnijim detaljima. Dobar primer je božićni običaj Jólabókaflóð, koji je veoma popularan u ovoj zemlji. Prema tradiciji, knjige se poklanjaju 24. decembra, nakon čega se veče provodi u mirnom čitanju. Taj trenutak opuštanja često prati i topli napitak. Na taj način ljudi se nakratko udaljavaju od ekrana i pripremaju telo za odmor.

Jednako je važno pridržavati se rasporeda spavanja. Postoje aplikacije koje omogućavaju precizno praćenje ciklusa sna i odabir odgovarajućeg vremena za buđenje. Kombinovanjem svih ovih jednostavnih saveta možete stvoriti rutinu koja će vam pomoći da tokom zime kvalitetnije spavate, piše "Maison Travaux".

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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