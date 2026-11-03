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Ako ste poslednjih godina na društvenim mrežama nailazili na snimke ogromne foke koja leži nasred puta, gricka saobraćajne čunjeve i obara stubiće, velika je verovatnoća da ste upoznali Nila. Ova neobična životinja postala je prava internet zvezda, a njeni nestašluci redovno su izazivali reakcije ljudi širom sveta.

Nil je zapravo južni morski slon, vrsta foke poznata po svojim ogromnim dimenzijama. Mužjaci ove vrste mogu da dostignu težinu od nekoliko tona, a karakterističan veliki nos kod odraslih mužjaka podseća na surlu slona, po čemu su i dobili ime. Iako su uglavnom stanovnici subantarktičkih ostrva i okolnih hladnih mora, Nil je rođen na Tasmanijskom poluostrvu u Australiji, 2020. godine.

Njegova popularnost počela je da raste 2022. godine, kada su snimci na kojima se igra sa saobraćajnim čunjevima i odmara na neobičnim mestima počeli da kruže internetom. Ljude je posebno zabavljalo to što je izgledalo kao da ga uopšte ne zanimaju automobili, prolaznici i saobraćajni propisi. U pojedinim situacijama toliko bi se udobno smestio na putu da su nadležne službe morale privremeno da zatvaraju ulice.

Ipak, iza njegovog ponašanja krije se nešto zanimljivije od obične nestašnosti. Morski slonovi povremeno izlaze iz vode kako bi se odmarali i promenili staru kožu i krzno. Taj proces naziva se mitarenje i može da traje nekoliko nedelja. Tokom tog perioda životinje provode dosta vremena na kopnu, a Nil se redovno vraća u isti deo Tasmanije.

Stručnjaci objašnjavaju da njegovo gurkanje saobraćajnih stubića, čunjeva i drugih predmeta može da bude povezano sa prirodnim ponašanjem mladih mužjaka koji razvijaju društvene i borbene veštine. Pošto u njegovoj neposrednoj blizini nema drugih mladih morskih slonova, predmeti koje pronalazi na kopnu ponekad mu postaju zamena za životinje sa kojima bi se inače nadmetao.

Danas je mnogo veći nego kada je postao viralan

U međuvremenu je Nil ozbiljno porastao. Tokom posete Tasmaniji u junu i julu 2026. godine imao je oko 1.000 kilograma, zbog čega njegovo pomeranje više nije nimalo jednostavan zadatak. Njegovi dolasci ponovo su izazvali zatvaranje puteva, okupljanje radoznalih posmatrača i intervencije nadležnih službi.

Lokalne vlasti morale su da organizuju saobraćajnu kontrolu, a zabeležena je i šteta na stubićima, ogradama i saobraćajnim oznakama. Prema podacima gradskog veća, troškovi upravljanja saobraćajem, okupljenim posetiocima i popravkama tokom jedne od njegovih poslednjih poseta premašili su 17.000 evra

Ipak, Nil nije životinja sa kojom bi ljudi trebalo da pokušavaju da se igraju. Nadležne službe upozoravaju da je reč o velikom i snažnom divljem sisaru koji može ozbiljno da povredi čoveka ako se oseti ugroženo. Zbog toga se posetiocima savetuje da mu ne prilaze i da održavaju najmanje 20 metara razdaljine.

Posle nekoliko nedelja provedenih na kopnu, Nil se u julu 2026. ponovo vratio u more. Njegov sledeći dolazak u Tasmaniju ostaje nešto što lokalno stanovništvo i njegovi brojni pratioci sa nestrpljenjem očekuju, iako bi saobraćajni čunjevi i ulični stubići verovatno više voleli da ga ne vide.

VIDEO: Morska foka