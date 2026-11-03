Pas Lajka, prva životinja koja je obišla Zemlju u orbiti sa sovjetskom letelicom Sputnjik 2 1957. godine

Slušaj vest

Na današnji dan, 3. novembra 1957. godine, pas Lajka lansiran je u svemir sovjetskom letelicom „Sputnjik 2“, čime je postao prvo živo biće koje je obišlo Zemlju u orbiti. Njeno putovanje predstavljalo je jedan od najvećih uspeha tadašnjeg Sovjetskog Saveza, ali iza istorijskog podviga krila se surova istina. Naučnici su od samog početka znali da se Lajka nikada neće vratiti kući, jer letelica nije imala sistem za bezbedan povratak na Zemlju.

Pas Lajka, prva životinja koja je obišla Zemlju u orbiti sa sovjetskom letelicom Sputnjik 2 1957. godine Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Dok je svet pratio vesti o osvajanju svemira, malena kujica, koja je samo nekoliko meseci ranije lutala ulicama Moskve, umirala je zatvorena u skučenoj kapsuli. Sovjetske vlasti godinama su prikrivale stvarne okolnosti njene smrti, a tek 2002. godine javnost je saznala da Lajka nije živela danima nakon lansiranja, kako se ranije tvrdilo, već da je uginula svega nekoliko sati po poletanju.

Od napuštenog psa sa moskovskih ulica do prvog putnika u orbiti

Lajka je bila mešanka pronađena na ulicama Moskve, a sovjetski naučnici birali su pse lutalice verujući da su zbog života u surovim uslovima otporniji na hladnoću, glad i stres.

Bila je mirna, poslušna i dovoljno sitna da stane u malu svemirsku kapsulu. Pre istorijskog leta prošla je zahtevne pripreme, tokom kojih su je navikavali na skučen prostor, buku i uslove kakvi su je očekivali u letelici.

Pas Lajka, prva životinja koja je obišla Zemlju u orbiti sa sovjetskom letelicom Sputnjik 2 1957. godine Foto: Sovfoto/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Cilj misije bio je da se ispita kako živi organizam podnosi lansiranje, bestežinsko stanje i boravak u orbiti, pre nego što čovek prvi put poleti u svemir.

Međutim, za razliku od budućih astronauta, Lajka nije imala nikakvu mogućnost da se vrati.

Hruščov naredio da sve bude gotovo za nekoliko nedelja

Sovjetski Savez je 4. oktobra 1957. godine lansirao prvi veštački satelit „Sputnjik 1“, čime je stekao ogromnu prednost u svemirskoj trci sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Sovjetski lider Nikita Hruščov želeo je još jedan veliki uspeh povodom 40. godišnjice Oktobarske revolucije, koja se obeležavala 7. novembra. Naučnicima je zato ostavljeno svega nekoliko nedelja da pripreme novu letelicu.

Pas Lajka, prva životinja koja je obišla Zemlju u orbiti sa sovjetskom letelicom Sputnjik 2 1957. godine Foto: Lomoz Viktor / ČTK / Profimedia

Zbog izuzetno kratkog roka, „Sputnjik 2“ napravljen je bez sistema za povratak na Zemlju. Lajkina sudbina bila je poznata i pre lansiranja, a plan je bio da nakon nekoliko dana provedenih u orbiti ugine.

Jeziva istina o Lajkinoj smrti otkrivena posle 45 godina

Sovjetske vlasti su nakon lansiranja saopštavale da je Lajka živa i da se njeno stanje prati. Godinama se verovalo da je preživela nekoliko dana u svemiru, a zvanične verzije njene smrti vremenom su se menjale.

Tek 2002. godine otkriveno je šta se zapravo dogodilo.

Zbog problema sa regulacijom temperature u kapsuli je postajalo sve toplije, a Lajka je bila izložena ogromnom stresu. Temperatura je prema kasnijim izveštajima dostizala oko 40 stepeni, dok su sistemi za hlađenje bili nedovoljni da obezbede odgovarajuće uslove.

Pas Lajka, prva životinja koja je obišla Zemlju u orbiti sa sovjetskom letelicom Sputnjik 2 1957. godine Foto: Mladen ANTONOV / AFP / Profimedia

Lajka je uginula svega nekoliko sati nakon lansiranja, najverovatnije od pregrevanja i stresa.

Iako je njen život okončan gotovo odmah po početku misije, „Sputnjik 2“ nastavio je da kruži oko Zemlje još mesecima.Letelica je 14. aprila 1958. godine ušla u Zemljinu atmosferu i izgorela, zajedno sa ostacima svog jedinog putnika

Njena smrt izazvala je proteste širom sveta

Vest o slanju psa u svemir izazvala je podeljene reakcije. Dok su jedni slavili naučni napredak, drugi su osuđivali odluku da se životinja pošalje na putovanje bez povratka.

Organizacije za zaštitu životinja protestovale su zbog Lajkine sudbine, a njena priča postala je jedan od najpoznatijih primera etičkih pitanja koja prate naučne eksperimente.

Čak su i pojedini naučnici koji su učestvovali u misiji kasnije izražavali žaljenje zbog onoga što joj se dogodilo.

Lajka je u međuvremenu postala simbol početka svemirskog doba, a u Moskvi joj je 2008. godine podignut spomenik.

Video: Svemirsko odelo Artemis 3