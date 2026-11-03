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Veverice su među najprepoznatljivijim stanovnicima naših šuma. Njihov dugačak, kitnjast rep, brzi pokreti i sposobnost da se neverovatnom lakoćom kreću po granama čine ih gotovo nepogrešivo prepoznatljivim.

Ipak, jedna jezička zanimljivost u vezi s njima često izaziva nedoumicu. Kako se zapravo naziva mužjak veverice?

Za razliku od brojnih drugih životinja, kod kojih postoje jasno ustaljeni i široko poznati nazivi za mužjake i ženke, kod veverica je situacija nešto drugačija.

Kako se zapravo zove mužjak veverice?

U srpskom jeziku najjednostavnije i najpravilnije jeste reći „mužjak veverice“.

Naime, imenica „veverica“ gramatički je ženskog roda, ali se njome označava životinja bez obzira na njen biološki pol.

To nije neobično u srpskom jeziku. Gramatički rod imenice ne mora nužno da odgovara polu životinje koju označava.

Upravo zbog toga nema potrebe za izmišljanjem posebnog naziva kada želimo da govorimo o mužjaku ove životinje.

Kako se mužjaci razlikuju od ženki?

Pored zanimljivosti u vezi sa nazivom, postoji još jedna činjenica o vevericama koja mnogima nije poznata.

Naime, mužjaci i ženke obične veverice (Sciurus vulgaris) veoma su slični po izgledu.

Veverica Foto: Reuters

Za razliku od nekih drugih životinjskih vrsta, kod kojih se pol lako prepoznaje po veličini, boji ili karakterističnim delovima tela, kod veverica takve razlike uglavnom nisu izražene.

Oba pola imaju prepoznatljiv kitnjast rep, snažne kandže i krzno čija boja može varirati od crvenkaste do tamnosmeđe, pa čak i gotovo crne.

Zbog toga posmatrač koji ugleda vevericu na drvetu najčešće ne može pouzdano da utvrdi da li je reč o mužjaku ili ženki samo na osnovu spoljašnjeg izgleda.

Zanimljivo ponašanje tokom sezone parenja

Razlike između mužjaka i ženki postaju uočljivije tokom sezone parenja.

Mužjaci mogu da jure ženke kroz krošnje drveća, a neretko više njih učestvuje u poteri za istom ženkom.

Veverice nisu monogamne životinje, što znači da se tokom sezone razmnožavanja mogu pariti sa više partnera.

Nakon parenja ženka pravi gnezdo od grančica i drugih prirodnih materijala, u kojem donosi mladunce na svet.

Mladunci se rađaju slepi, bez dlake i potpuno zavisni od majke, koja ih hrani i štiti tokom prvih nedelja života.

Mužjaci, za razliku od ženki, uglavnom ne učestvuju u odgajanju potomstva.

Veverica Foto: Mark Deans/Solent News & Photo Agency / Solent News / Profimedia

Male životinje koje imaju važnu ulogu u prirodi

Osim što izazivaju simpatije svojim izgledom, veverice imaju značajnu ulogu u očuvanju šumskih ekosistema.

Tokom jeseni sakupljaju lešnike, žireve, semenke i druge plodove, koje često zakopavaju na različitim mestima kako bi imale zalihe hrane tokom zime.

Za razliku od nekih drugih sisara, veverice ne provode zimu u pravom zimskom snu.

Umesto toga, oslanjaju se na ranije sakrivenu hranu, a tokom veoma hladnih dana više vremena provode u gnezdima.

Zanimljivo je da ne uspevaju uvek da pronađu sve plodove koje su zakopale.

Neke od zaboravljenih semenki mogu da proklijaju i izrastu u nova stabla, zbog čega veverice doprinose prirodnom obnavljanju šuma.

Zato ova mala životinja nije samo simpatičan stanovnik parkova i šuma, već i važan deo prirodnog ekosistema.

(Kurir.rs/Nova.rs)

VIDEO: Veverice u Beogradu