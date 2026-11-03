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Ako niste sigurni da li je mačka pojela nešto što bi moglo da joj naškodi, nemojte čekati da se pojave simptomi. Pravovremeni savet veterinara najbolji je način da se proceni rizik i zaštiti zdravlje vašeg ljubimca.

Mačke često pokazuju veliko interesovanje za hranu koju jedu njihovi vlasnici. To i ne čudi, jer im svakodnevno jedenje iste hrane može dosaditi, pa ih privlače mirisi i ukusi namirnica koje se nalaze na ljudskom stolu.

Ipak, hrana koja je bezbedna za ljude nije nužno pogodna i za mačke, piše AOL.

Namirnice koje ne smete da dajete mačkama

Veterinar dr Endrju Džouns u videu objavljenom na TikToku upozorio je na tri namirnice koje ne bi trebalo davati mačkama jer mogu da ugroze njihovo zdravlje, iako na prvi pogled deluju bezazleno.

1. Krompir

Mačke su mesojedi i njihove potrebe u ishrani razlikuju se od ljudskih. Namirnice bogate ugljenim hidratima, poput krompira, nisu odgovarajući izbor za njihovu ishranu.

Naročito ako se daju u većim količinama, mogu doprineti prekomernom unosu kalorija i povećati rizik od gojaznosti. Nepravilna ishrana može pogodovati i razvoju drugih zdravstvenih problema, uključujući dijabetes.

Foto: Privatna Arhiva

2. Maslac

Maslac i druge namirnice sa visokim sadržajem masti mogu da izazovu probavne smetnje kod mačaka. Njihova konzumacija, posebno u većim količinama, može dovesti do povraćanja, proliva i bolova u stomaku, a u pojedinim slučajevima i do pankreatitisa, odnosno upale pankreasa.

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3. Namirnice koje sadrže veštačke zaslađivače

Poseban oprez potreban je sa proizvodima koji sadrže veštačke zaslađivače. Neki od njih mogu sadržati ksilitol, zaslađivač koji je izuzetno opasan za pojedine životinjske vrste. Iako mačke ređe slučajno unose ovaj sastojak nego psi, proizvode koji ga sadrže ipak treba držati van njihovog domašaja. Ako mačka pojede takav proizvod, potrebno je odmah potražiti savet veterinara.

Važno je obratiti pažnju i na sastojke složenijih jela. Mačkama ne bi trebalo davati ostatke hrane pripremljene sa velikom količinom maslaca, kao ni jela koja sadrže sastojke potencijalno štetne po njihovo zdravlje.

Šta uraditi ako mačka pojede nešto opasno?

Čak i uz najveći oprez može se dogoditi da mačka pojede nešto što nije namenjeno njenoj ishrani. Budući da pojedine namirnice i supstance mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, važno je znati kako pravovremeno reagovati.

Ako mačka pojede nešto za šta niste sigurni da li je štetno, najbolje je da odmah kontaktirate veterinara i navedete šta je pojela, u kojoj količini i koliko je vremena prošlo od tada. Stručnu pomoć moguće je potražiti i putem specijalizovanih službi za savetovanje u slučajevima trovanja kućnih ljubimaca, koje pomažu u proceni rizika i utvrđivanju da li je neophodan hitan veterinarski pregled.

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Ako je reč o namirnici ili supstanci za koju je poznato da je otrovna, ne treba čekati pojavu simptoma, već je potrebno odmah potražiti veterinarsku pomoć. Posebno je važno brzo reagovati ako mačka povraća, ima proliv, deluje malaksalo ili pokazuje druge znake zdravstvenih tegoba.

Ustanova Švarcman animal medikal centar preporučuje vlasnicima da, kada je to moguće, veterinaru donesu ambalažu proizvoda koji je mačka pojela. Tako će veterinar lakše utvrditi o kom sastojku je reč i odabrati odgovarajući način lečenja.

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