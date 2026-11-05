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Srpska snajka Špankinja Laja Blaskez, koja živi u Smederevskoj Palanci, često na svom blogu otkriva stvari sa kojima se susrela prilikom preseljenja u Srbiju. Sada je pohvalno govorila o srpskom mentalitetu i šta je najviše oduševilo.

Špankinja Laja Blaskez koja živi u Srbiji Foto: Printscreen/Instagram/laiablzz

"Ako uspeš da postaneš prijatelj sa Srbinom, on će uvek da bude tu, šta god da je potrebno. Biće prvi koji će da priskoči u pomoć. Postaješ jedan od njihovih", objasnila je Laja u blogu "LaganokodŠpanjolke"

Kada je reč o stvarima koje su je najviše impresionirale, gostoprimstvo je izdvojila kao neprikosnoveno. Prvi put kada je bila gost u srpskoj kući, ostala je zatečena količinom hrane i pažnje koju domaćini pružaju. Kako kaže, čim uđete u kuću, domaćini već nude kafu, čaj, keksiće, domaću pitu koju su upravo napravili, ali i najbolju rakiju iz kraja. I tu se ponuda ne završava.

Čak i kada gost kaže da više ne može da jede, domaćini nastavljaju da nude još hrane, uvereni da nije dovoljno pojeo.

"To je kao da im govorite: 'Dajte mi još četiri tanjira'. Ne razumeju ono 'ne mogu više'. Samo je: uzmi, probaj, jedi", ispričala je kroz smeh.

Posebno joj se dopada što iza svega toga ne vidi samo običaj, već iskrenu želju domaćina da se gost oseća prijatno i dobrodošlo.

Kako je objasnila, pre dolaska u Srbiju imala je sasvim drugačiju predstavu o ljudima koji ovde žive. Mislila je da su Srbi hladni, distancirani, manje druželjubivi i da im je teško prići. Međutim, pet godina života u našoj zemlji potpuno je promenilo njeno mišljenje.