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Takmičari kviza "Potera" uspeli su sinoć da nadmudre Tragačicu Milicu Jokanović i iz studija izađu bogatiji za ukupno 730.000 dinara. Ipak, put do pobede nije bio nimalo jednostavan, a finalna igra donela je nekoliko zanimljivih trenutaka i pitanja koja su predstavljala problem i takmičarima i iskusnoj Tragačici.

Pojedina pitanja izazvala su nedoumice, pa su se učesnici našli pred pravim izazovom. Zanimljivo je da ni Milica Jokanović nije uspela da pronađe tačne odgovore na sve nedoumice koje je pred njih postavio voditelj Slobodan Šarenac.

Foto: Printscreen/RTS

Jedno od pitanja odnosilo se na geografiju francuske prestonice.

"Kako se na slovo L zove prvi arondisman Pariza?", pročitao je Šarenac.

Milica Jokanović nije bila sigurna, pa je odlučila da preskoči pitanje.

"Dalje", kratko je rekla Tragačica.

Takmičari su pokušali da odgovore sa "Loren", ali ni njihov odgovor nije bio tačan. Šarenac je potom otkrio rešenje, uz opasku da pitanje nije bilo teško.

"Mislim da nije moglo lakše. Luvr", rekao je voditelj.

Slobodan Šarenac kao voditelj kviza Potera Foto: Printscreen/RTS

Klikom na link saznajte šta je Jovan Memedović rekao o teoriji da tragači dobijaju pitanja pre početka kviza "Superpotera".

Prvi arondisman (gradska četvrt) Pariza zaista nosi ime po čuvenom muzeju Luvr, a reč je o jednom od najpoznatijih delova francuske prestonice.

Još veću nedoumicu izazvalo je pitanje iz matematike, koje je naizgled delovalo jednostavno, ali je uspelo da zbuni i Milicu i takmičare.

"Koji je najmanji prirodni broj deljiv sa 100?", glasilo je pitanje.

"Jedan", odgovorila je Milica Jokanović, ali je Šarenac odmah dao do znanja da to nije tačno.

Svoju sreću okušali su i takmičari, koji su ponudili odgovor "četiri". Ipak, ni oni nisu uspeli da dođu do rešenja.

"100", otkrio je na kraju voditelj.

Foto: Printscreen/RTS

Iako su ova pitanja zadala muke učesnicima finalne igre, takmičari su uspeli da sačuvaju prednost i ostvare zajedničku pobedu vrednu 730.000 dinara.

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