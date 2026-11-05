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U mnogim srpskim domovima ikona predstavlja jedan od najvažnijih simbola porodične vere. Najčešće se nalazi na posebnom mestu, uz kandilo, a pred njom se ukućani mole i obeležavaju važne verske praznike. Međutim, prilikom njenog postavljanja često se javlja pitanje da li je neophodno da bude na istočnom zidu ili se može okačiti i na neko drugo mesto u prostoriji.

Foto: Allatrust/Shutterstock

Upravo takvu nedoumicu imala je jedna vernica koja se obratila svešteniku Dejanu Krstiću. Želela je da na slobodnom delu zida napravi molitveni kutak, ali nije znala da li je takav raspored u skladu sa pravoslavnim običajima.

Sveštenik je objasnio da istočna strana ima posebno značenje u hrišćanstvu i da običaj okretanja prema istoku potiče iz najranijih vremena Crkve.

Zašto se ikona postavlja baš na istočni zid?

Prema pravoslavnom predanju, istok simbolizuje svetlost, Hrista i duhovno buđenje. Zbog toga se vernici tokom molitve tradicionalno okreću upravo u tom pravcu, dok su i pravoslavni hramovi najčešće izgrađeni tako da se oltar nalazi na istočnoj strani.

- Hrišćani se mole okrenuti prema istoku iz više bogoslovskih, biblijskih i liturgijskih razloga. To je drevno hrišćansko predanje koje je Crkva sačuvala od svojih najranijih vremena - objasnio je otac Dejan.

Foto: Shutterstock

On je podsetio da se istok u Svetom pismu povezuje sa Hristom, koji se naziva Suncem pravde, ali i sa rajskim vrtom za koji se u Knjizi Postanja navodi da je bio zasađen prema istoku.

Osim toga, okretanje u ovom pravcu simbolizuje i očekivanje Drugog Hristovog dolaska. Zbog toga postavljanje ikone na istočni zid nije samo pitanje tradicije već ima i dublje duhovno značenje.

- Isto tako, ikone u svojim domovima po pravilu postavljamo na istočnom zidu, kako bismo, moleći se pred njima, bili okrenuti prema istoku. Ikona nije ukras niti dekoracija kojom popunjavamo prazan prostor na zidu. Ona ima svoje mesto u našem domu i predstavlja molitveni ugao, mesto susreta sa Bogom i Njegovim svetima.

Pored ovakvih slika ne bi trebalo držati ikonu

Dlanovi i prsti na ikonama i freskama imaju precizna značenja Foto: Printsceen

Iako se istočni zid smatra najprikladnijim mestom za ikonu, raspored prostorija ne dozvoljava uvek da se ona postavi baš tamo. U tom slučaju, kako objašnjava sveštenik, nema razloga za zabrinutost, jer je mnogo važnije da ikona zauzima dostojanstveno mesto na kojem će vernici moći da se mole.

Ipak, postoji nešto na šta bi trebalo posebno obratiti pažnju. Ikone ne bi trebalo postavljati neposredno pored drugih umetničkih slika, naročito onih sa neprikladnim sadržajem, kao što su aktovi.

- Ukoliko, zbog rasporeda prostorija ili drugih okolnosti, nije moguće postaviti ikonu na istočni zid, treba je postaviti na najlepše i najdostojnije mesto u domu, gde će biti lako dostupna za molitvu i celivanje. Pritom, nije primereno da se ikone postavljaju pored drugih umetničkih slika, naročito onih sa neprikladnim sadržajem, poput aktova.

Da li je greh ako ikona nije okrenuta prema istoku?

Foto: MSPC

Jedno od čestih pitanja jeste i da li vernici čine greh ukoliko ikonu, zbog nedostatka prostora, drže na zapadnom, severnom ili južnom zidu.

Prema objašnjenju oca Dejana, položaj ikone sam po sebi ne određuje vrednost molitve. Iako je poželjno poštovati crkveno predanje, to ne znači da molitva neće biti uslišena ukoliko čovek nije okrenut prema istoku.

- Naravno, Bog je svudaprisutan i nije ograničen stranama sveta. Možemo mu se moliti na svakom mestu. Okretanje prema istoku nije uslov da bi molitva bila uslišena, niti istok sam po sebi ima neku magijsku ili božansku moć. To je vidljivi izraz naše vere, crkvenog predanja i usmerenosti čitavog našeg bića ka Hristu, koji je naša Svetlost i naše spasenje.

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U mnogim srpskim domovima ikona predstavlja jedan od najvažnijih simbola porodične vere. Najčešće se nalazi na posebnom mestu, uz kandilo, a pred njom se ukućani mole i obeležavaju važne verske praznike. Međutim, prilikom njenog postavljanja često se javlja pitanje da li je neophodno da bude na istočnom zidu ili se može okačiti i na neko drugo mesto u prostoriji.

Upravo takvu nedoumicu imala je jedna vernica koja se obratila svešteniku Dejanu Krstiću. Želela je da na slobodnom delu zida napravi molitveni kutak, ali nije znala da li je takav raspored u skladu sa pravoslavnim običajima.

Sveštenik je objasnio da istočna strana ima posebno značenje u hrišćanstvu i da običaj okretanja prema istoku potiče iz najranijih vremena Crkve.

Zašto se ikona postavlja baš na istočni zid?

Prema pravoslavnom predanju, istok simbolizuje svetlost, Hrista i duhovno buđenje. Zbog toga se vernici tokom molitve tradicionalno okreću upravo u tom pravcu, dok su i pravoslavni hramovi najčešće izgrađeni tako da se oltar nalazi na istočnoj strani.

- Hrišćani se mole okrenuti prema istoku iz više bogoslovskih, biblijskih i liturgijskih razloga. To je drevno hrišćansko predanje koje je Crkva sačuvala od svojih najranijih vremena - objasnio je otac Dejan.

On je podsetio da se istok u Svetom pismu povezuje sa Hristom, koji se naziva Suncem pravde, ali i sa rajskim vrtom za koji se u Knjizi Postanja navodi da je bio zasađen prema istoku.

Osim toga, okretanje u ovom pravcu simbolizuje i očekivanje Drugog Hristovog dolaska. Zbog toga postavljanje ikone na istočni zid nije samo pitanje tradicije već ima i dublje duhovno značenje.

- Isto tako, ikone u svojim domovima po pravilu postavljamo na istočnom zidu, kako bismo, moleći se pred njima, bili okrenuti prema istoku. Ikona nije ukras niti dekoracija kojom popunjavamo prazan prostor na zidu. Ona ima svoje mesto u našem domu i predstavlja molitveni ugao, mesto susreta sa Bogom i Njegovim svetima.

Pored ovakvih slika ne bi trebalo držati ikonu

Iako se istočni zid smatra najprikladnijim mestom za ikonu, raspored prostorija ne dozvoljava uvek da se ona postavi baš tamo. U tom slučaju, kako objašnjava sveštenik, nema razloga za zabrinutost, jer je mnogo važnije da ikona zauzima dostojanstveno mesto na kojem će vernici moći da se mole.

Ipak, postoji nešto na šta bi trebalo posebno obratiti pažnju. Ikone ne bi trebalo postavljati neposredno pored drugih umetničkih slika, naročito onih sa neprikladnim sadržajem, kao što su aktovi.

- Ukoliko, zbog rasporeda prostorija ili drugih okolnosti, nije moguće postaviti ikonu na istočni zid, treba je postaviti na najlepše i najdostojnije mesto u domu, gde će biti lako dostupna za molitvu i celivanje. Pritom, nije primereno da se ikone postavljaju pored drugih umetničkih slika, naročito onih sa neprikladnim sadržajem, poput aktova.

Time je sveštenik ukazao na razliku između ikone i obične slike. Dok umetnička dela najčešće imaju estetsku ulogu u prostoru, ikona je za pravoslavne vernike svetinja i sastavni deo njihovog molitvenog života.

Da li je greh ako ikona nije okrenuta prema istoku?

Jedno od čestih pitanja jeste i da li vernici čine greh ukoliko ikonu, zbog nedostatka prostora, drže na zapadnom, severnom ili južnom zidu.

Prema objašnjenju oca Dejana, položaj ikone sam po sebi ne određuje vrednost molitve. Iako je poželjno poštovati crkveno predanje, to ne znači da molitva neće biti uslišena ukoliko čovek nije okrenut prema istoku.