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Španac iz Barselone koji se preselio u Beograd i pokušava da savlada srpski jezik nasmejao je korisnike društvenih mreža kada je otkrio šta mu zadaje najviše muka tokom učenja. Iako bi mnogi pomislili da su strancima najveći problem padeži, njega je potpuno zbunilo nešto mnogo jednostavnije na prvi pogled – brojevi i način na koji se imenice menjaju u zavisnosti od toga koliko nečega ima.

Svoje muke sa srpskom gramatikom podelio je na Instagramu, gde je kroz duhovite primere pokušao da objasni zbog čega mu pravila našeg jezika deluju toliko komplikovano. Ono što Srbi svakodnevno izgovaraju gotovo nesvesno, njemu je predstavljalo pravu jezičku zagonetku.

Jedan sat, dva sata, pet sati - a gde je tu logika?

Sve je počelo kada je pokušao da razume zašto se imenice u srpskom jeziku menjaju uz različite brojeve.

Prvo ga je zbunila reč "sat", koja dobija drugačiji oblik u zavisnosti od toga da li govorimo o jednom, dva ili pet sati.

Tako se kaže "jedan sat", "dva sata" i "pet sati", a sličnu nedoumicu izazvali su mu i primeri sa ljudima.

Dok je pokušavao da shvati zašto se kaže "jedan čovek", "dva čoveka", ali "pet ljudi", postajalo mu je sve manje jasno kako funkcionišu pravila jezika koji svakodnevno sluša na ulicama Beograda.

Ipak, najveće iznenađenje usledilo je kada je došao do imenice "ruka".

"Kada vam uopšte treba reč za pet ruku?"

Primer koji ga je posebno nasmejao bila je promena imenice "ruka" uz brojeve. Dok su mu izrazi "jedna ruka" i "dve ruke" još nekako imali smisla, nije mogao da prihvati činjenicu da se za pet ili više koristi oblik "ruku".

Odmah je počeo da razmišlja u kojim bi životnim situacijama neko uopšte imao potrebu da govori o toliko ruku, a njegovo objašnjenje pretvorilo se u pravu komediju.

- Napravili ste posebnu reč za pet ili više ruku. Kada se to uopšte koristi u životu? Samo u nekim strašnim vestima, na primer: "Moje dete je rođeno sa pet ruku". Užas! Ili kada se dogodi saobraćajna nesreća, pa ruke budu razbacane po putu i moramo da ih skupljamo. Bilo ih je sedam - našalio se.