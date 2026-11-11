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Naše bake su verovale da loša energija može da se prenese i preko poklona. Prema starom narodnom verovanju, negativnu energiju u dom mogu uneti članovi porodice, gosti, ali i pokloni koji stižu od osoba koje nisu dobronamerne, a to se dešava i kada slavite slavu.

Koje poklone treba odmah izbaciti

Ako prilikom primanja poklona za slavu ili drugu svečanu priliku, osetite neprijatnost, nervozu, znojenje ili ubrzan rad srca, trebalo bi da ga odmah uklonite iz svog doma. Starije generacije veruju da poklon od osobe loših namera može izazvati:

- porodične nesuglasice i svađe

- nevolje i nesreću

- bolesti i probleme u kući.

Najbolje je da takav predmet bacite u kontejner ili ga simbolično spalite.

Pratite svoj osećaj prilikom primanja poklona

Predmeti, kao i odeća, mogu da “upijaju” energiju osobe koja ih daje. Zato je važno da budete pažljivi kada primate poklone. Ako poklon ne donosi radost ili izaziva neprijatan osećaj, izbacite ga iz kuće odmah. Nemojte ga stavljati na tavan, u ostavu ili podrum.

Vaša intuicija je najpouzdaniji vodič. Ako osećate da nešto nije u redu, poslušajte svoj instinkt i oslobodite se predmeta koji vam unosi nemir.

(Kurir.rs/Najžena)

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 VIDEO: Pokloni koje učitelji ne žele

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Pokloni koje učitelji ne žele Izvor: TikTok/primaryfocus/printscreen