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Crne mačke često se povezuju sa vešticama i nesrećom, ali iza ovih sujeverja kriju se brojne zanimljive naučne i istorijske činjenice. Od genetike koja im daje karakteristično tamno krzno do njihove uloge kroz istoriju, ove životinje mnogo su više od simbola lošeg predznaka. Donosimo pregled devet zanimljivih činjenica o crnim mačkama, piše PetMD.

Foto: melis, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Crna je najčešća boja krzna

Ako vam se čini da crne mačke viđate na svakom koraku, verovatno ste u pravu. Crna je jedna od najzastupljenijih boja u mačjem svetu. Gen odgovoran za proizvodnju eumelanina, pigmenta koji krznu daje crnu boju, dominantan je. Dovoljno je da mače nasledi samo jednu kopiju ovog gena od roditelja da bi imalo crno krzno.

Tamna dlaka omogućava mačkama da se noću lakše stapaju sa okolinom, što im može pomoći prilikom lova. Veruje se da je ova genetska prednost doprinela njihovom opstanku i uspešnijem razmnožavanju, što bi moglo da objasni njihovu današnju brojnost.

Foto: Nenad Kostić

Teže pronalaze dom

Iako su veoma zastupljene, istraživanja pokazuju da crne mačke imaju manje šanse za udomljavanje u poređenju sa mačkama drugih boja. Kao jedan od razloga navodi se vekovno sujeverje koje ih povezuje sa nesrećom i veštičarenjem. Zbog toga mnoge od njih znatno duže čekaju na novi dom u azilima i prihvatilištima za životinje.

Krzno može da promeni boju

Slično ljudskoj kosi koja tokom leta može da posvetli, i dlaka crnih mačaka može da promeni nijansu. Ukoliko provode mnogo vremena na suncu, njihovo krzno može dobiti crvenkaste ili narandžaste tonove. Sunčevi zraci utiču na pigment u dlaci, koja ostaje svetlija sve dok ne otpadne i ne izraste nova.

Foto: Yehoshua Halevi / Alamy / Profimedia

Potpuno crne mačke prava su retkost

Iako na prvi pogled mogu delovati potpuno crno, takve mačke zapravo su retke. Većina njih ima poneku belu dlaku, svetliju mrlju na krznu, drugačiju boju jastučića na šapama ili bele brkove. Mačke povremeno gube brkove, a oni koji ponovo izrastu ne moraju uvek biti iste boje. Boja jastučića na šapama najčešće prati boju krzna, pa crne mačke uglavnom imaju crne ili sive jastučiće.

Gotovo uvek imaju žute oči

Genetika koja utiče na boju krzna povezana je i sa bojom očiju. Eumelanin, pigment zaslužan za tamnu boju dlake, utiče i na nijansu šarenice. Zbog toga većina crnih mačaka ima žute oči. Ipak, svi mačići rađaju se sa plavim očima, dok se njihova konačna boja razvija do četvrtog meseca života.

Foto: Profimedia

Samo jedna rasa je isključivo crna

Iako se crna boja krzna pojavljuje kod brojnih rasa, bombajska mačka jedina je rasa kod koje je ona karakteristična za sve pripadnike. Nastala je pedesetih godina prošlog veka ukrštanjem burmanske i američke kratkodlake mačke. Zbog elegantnog izgleda, sjajnog crnog krzna i bakarno-narandžastih očiju, često je nazivaju i „kućnim panterom“.

Crno krzno mogu imati i druge rase, među kojima su sfinks, persijska mačka, ragamafin, škotska fold mačka, selkirk reks, američki kurl i američki bobtejl. Ova boja veoma je česta i kod domaćih mačaka.

Imaju i svoje praznike

U Sjedinjenim Američkim Državama postoje čak dva dana u godini posvećena crnim mačkama. Nacionalni dan crnih mačaka obeležava se 27. oktobra, dok je 17. avgust rezervisan za Nacionalni dan zahvalnosti crnim mačkama.

Foto: Aleksandra Kirillova / Alamy / Profimedia

Moguće je da su otpornije na pojedine bolesti

Pojedina istraživanja ukazuju na to da crne mačke poseduju genetske mutacije koje bi mogle da im pruže veću otpornost na određene bolesti. Naučnici smatraju da bi proučavanje ovih genetskih osobina moglo da doprinese i medicinskim istraživanjima koja se odnose na ljudsko zdravlje.

Praznoverje o nesreći nema naučno utemeljenje

Verovanje da su crne mačke povezane sa okultnim pojavama i veštičarenjem potiče još iz srednjeg veka, kada su mnoge životinje postale žrtve takvih predrasuda. Prema pojedinim istorijskim tumačenjima, smanjenje populacije mačaka tokom 14. veka doprinelo je nekontrolisanom razmnožavanju pacova i širenju bubonske kuge.

Negativna reputacija crnih mačaka prenela se i u Severnu Ameriku, a posebno je došla do izražaja tokom suđenja za veštičarenje u Salemu devedesetih godina 17. veka. Iako nije sasvim poznato kada su crne mačke prvi put počele da se smatraju simbolom nesreće, jedno je sigurno – ne postoji dokaz da njihovo prisustvo donosi bilo kakav loš predznak.

Naprotiv, život sa mačkom može imati brojne pozitivne efekte, među kojima je i povoljan uticaj na mentalno zdravlje.