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Student Fakulteta organizacionih nauka Filip Ubović, koji je tokom kampanje Studentske liste, koja je ubedljivo pobedila na izborima, bio jedan od njenih aktivnih predstavnika, oprobao se i u popularnom kvizu "Potera". Njegovo pojavljivanje pred kamerama privuklo je pažnju i zbog javnog angažmana, ali i zbog zanimljivih detalja koje je otkrio o sebi tokom predstavljanja.

Ubović je na početku razgovora sa voditeljem Slobodanom Šarencom priznao da se iznenadio kada je saznao ko će ga dočekati u studiju. "Ja sam se iskreno iznenadio kad sam čuo da ste vi voditelj, mislio sam da gostujem u Šarenici, ali su me ipak poslali ovde u Poteru, tako da, evo, ajde da probamo“, našalio se student i nasmejao voditelja.

Filip Ubović u kvizu "Potera":

1/11 Vidi galeriju Filip Ubović u kvizu Potera Foto: Printscreen RTS

Predstavio se kao student FON-a kojem je ostao još jedan ispit do završetka studija, a naveo je i da se primarno bavi debatom. Pored toga, voli da uči strane jezike, svira klavir i igra šah. Ipak, upravo je debatovanje oblast u kojoj je ostvario zapažene rezultate na međunarodnoj sceni.

"Srpski debateri su jedni od najboljih na svetu", rekao je Ubović, otkrivši da je sa svojim debatnim partnerom Dimitrijem Mikarićem stigao do polufinala Svetskog univerzitetskog debatnog prvenstva. Kako je objasnio, debate vode na engleskom jeziku, a tokom takmičenja odmeravali su snage sa ekipama prestižnih univerziteta, među kojima su Harvard, Oksford i Kembridž.

Njegov uspeh u akademskoj debati potvrđuju i podaci Fakulteta organizacionih nauka, prema kojima su Filip Ubović i još nekoliko studenata stigli do polufinala Svetskog univerzitetskog debatnog prvenstva održanog krajem 2025. i početkom 2026. godine u Bugarskoj.

Filip Ubović na konferenciji Studentske liste u Pionirskom parku:

1/8 Vidi galeriju Filip Ubović, konferencija Studentske liste u Pionirskom parku Foto: Petar Aleksić/Mondo

Šira javnost upoznala ga je i kroz aktivnosti Studentske liste. Nakon parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, Ubović je otvorio konferenciju za medije u Pionirskom parku, na kojoj su predstavnici studentskog pokreta govorili o narednim koracima. Tom prilikom pozvao je zaposlene u državnim institucijama, javnim preduzećima i drugim ustanovama da u svojstvu uzbunjivača prijave eventualno uništavanje dokumentacije i sumnjive radnje tokom tranzicionog perioda.

"Tražimo hitan popis zatečenog stanja u javnim institucijama, ministarstvima, javnim preduzećima, EPS-u i državnim fondovima, uključujući finansije, ugovore, javne nabavke i preuzete obaveze. Pozivamo zaposlene da sačuvaju dokumentaciju i javnu imovinu, prijave sumnjive radnje i spreče uništavanje dokaza i zloupotrebe u prelaznom roku", rekao je Ubović tom prilikom i dodao: "Svako ko je prekršio zakon, mora da odgovara u zakonitom postupku, bez obzira koju funkciju je obavljao ili obavlja", rekao je Ubović.

Filip je na konferenciji otkrio i da građani, radnici, rukovodioci, upravnici državnih preduzeća, institucija, sudova, ministri, sadašnji i bivši, kao uzbunjivači, već neformalno kontaktiraju studentski pokret.

U "Poteri" je Filip, međutim, imao drugačiji izazov. Student je u svojoj igri osvojio 75.000 dinara, a zatim je u završnoj poteri, zajedno sa drugim takmičarem, pokušao da odbrani ukupno 1.100.000 dinara. Filip je branio 500.000, dok je njegov saigrač igrao za 600.000 dinara. Ipak, njih dvojica nisu uspeli da sačuvaju prednost jer ih je tragač ih sustigao i sprečio da osvoje novac iz završne igre.

Iako ovog puta nisu uspeli da izbegnu tragača, Filip je pokazao zavidno znanje, sigurnost i snalažljivost, a svojim nastupom u "Poteri" još jednom je pokazao da mladi ljudi imaju mnogo toga da ponude - ne samo kroz društveno delovanje već i kroz obrazovanje, takmičarski duh i talenat.

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