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Pripreme za Aranđelovdan, jednu od najčešćih krsnih slava u Srbiji, uveliko su počele, a sa približavanjem 21. novembra ponovo se otvara pitanje oko kojeg se domaćini godinama ne slažu. Dok se u pojedinim porodicama slavsko žito podrazumeva, u drugima se ono nikada ne priprema, jer se veruje da za Svetog Arhangela Mihaila, kao „živog sveca“, nije potrebno kuvati pšenicu. Međutim, ovo rasprostranjeno narodno verovanje nema uporište u crkvenom učenju, što je svojevremeno detaljno objasnio i pokojni patrijarh Pavle.

Ikona Svetog Aranđela Mihaila Foto: Printscreen/Youtube

Običaji vezani za krsnu slavu u srpskim porodicama često se prenose sa kolena na koleno, pa nije neobično da domaćini određene postupke prihvataju ne dovodeći u pitanje njihovo poreklo. Upravo je takav slučaj sa slavskim žitom za Aranđelovdan, koje se u mnogim domovima izostavlja isključivo zato što ga nisu pripremale ni prethodne generacije.

Razlog za to krije se u verovanju da je Arhangel Mihailo živ i da, za razliku od svetitelja koji su živeli na zemlji, nije prošao kroz ljudsku smrt. Kako se kuvana pšenica koristi i prilikom pomena pokojnicima, vremenom se ustalilo pogrešno tumačenje da žito pripada isključivo obredima posvećenim preminulima.

Ipak, značenje koljiva u pravoslavnoj tradiciji znatno je šire, a njegova priprema nije povezana sa tim da li je svetitelj umro ili nije.

Patrijarh Pavle objasnio zašto se žito sprema i za Aranđelovdan

Patrijarh Pavle Foto: STR/EPA

O ovom pitanju pisao je patrijarh Pavle u knjizi „Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere“, nastojeći da objasni razliku između crkvenog predanja i običaja koji su se tokom vremena ukorenili među vernicima.

Suština njegovog objašnjenja jeste da se slavsko žito ne priprema zbog smrti svetitelja, već se prinosi Bogu, u čast porodičnog zaštitnika i za pomen preminulih predaka.

Patrijarh je podsetio da se u molitvi za osvećenje koljiva navodi da se ono prinosi „u čast i spomen svetog“, kao i „u pomen onih koji umreše u blagočestivoj veri“.

Posebno je značajno njegovo objašnjenje da kuvana pšenica nije simbol smrti, već života, jer se time razjašnjava i osnovni razlog zbog kojeg mnoge porodice pogrešno izostavljaju žito za Aranđelovdan.

Slavsko žito za Aranđelovdan, praznik Svetog Arhangela Mihaila Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia, Pritnscreen/Youtube

Patrijarh Pavle je ukazao i na to da su, prema hrišćanskom učenju, svi svetitelji živi u Bogu, bez obzira na to da li su nekada živeli na zemlji ili je reč o bestelesnim nebeskim silama.

Zato činjenica da Arhangel Mihailo nije prošao kroz ljudsku smrt ne predstavlja razlog da se prilikom proslavljanja njegove slave izostavi koljivo. Isto pravilo važi i za Svetog Iliju, za kojeg se u narodu takođe veruje da je živ svetitelj.

Zašto je slavsko žito simbol večnog života?

Pšenica u hrišćanstvu ima posebno simboličko značenje. Zrno koje se položi u zemlju naizgled nestaje, ali iz njega nastaje nova biljka, zbog čega se povezuje sa vaskrsenjem i nadom u večni život.

Upravo zato se kuvano žito koristi i u slavskim i u obredima posvećenim upokojenima. Njegova uloga nije da označi smrt, već da izrazi veru u vaskrsenje i duhovnu povezanost živih i preminulih.

slavsko žito Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Prilikom osvećenja slavskog žita sveštenik se moli za porodicu koja proslavlja svog svetitelja, ali se istovremeno pominju i njeni upokojeni članovi, oni od kojih je nasleđena krsna slava.

Na taj način slava povezuje različite generacije jedne porodice, a običaj pripremanja žita dobija značenje koje prevazilazi samu slavsku trpezu.

Šta da rade porodice koje nikada nisu kuvale žito?

Iako se u mnogim domovima za Aranđelovdan decenijama ne priprema koljivo, takva praksa nije zasnovana na crkvenoj zabrani, već na narodnom običaju.

Patrijarh Pavle smatrao je da ovakve nedoumice treba rešavati strpljivim objašnjavanjem, a ne osuđivanjem vernika koji su određene navike nasledili od svojih roditelja i

Video: Običaji za Aranđelovdan