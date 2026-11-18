album Životinjsko carstvo iz 1987. godine koji su zaposleni u Krašu pronašli posle 39 godina

Gotovo četiri decenije prošle su otkako je Šime Predovan iz Nina, nedaleko od Zadra, kao osmogodišnji dečak poslao kompaniji Kraš popunjen album „Životinjsko carstvo“, očekujući paket čokolada koji je sledovao kao nagrada. Slatkiši, međutim, nikada nisu stigli na njegovu adresu, a dečja želja ostala je neispunjena. Da će se neko posle 39 godina setiti njegovog albuma, pronaći ga među starim dokumentima i potruditi se da mu uruči davno obećani poklon, Šime nije mogao ni da pretpostavi.

Sve je počelo 1987. godine, u vreme kada je sakupljanje sličica bilo jedna od omiljenih dečjih zanimacija. Albumi su se brižljivo čuvali, duplikati razmenjivali sa drugarima, a pronalaženje poslednje sličice predstavljalo je poseban razlog za slavlje.

Među najpopularnijim kolekcijama bilo je upravo „Životinjsko carstvo“, koje su generacije dece popunjavale uz čokoladice istoimenog proizvođača. Oni koji bi uspeli da sakupe sve sličice mogli su da pošalju album kompaniji i dobiju nagradu.

To je uradio i mali Šime, ne sluteći da će na svoj poklon čekati gotovo 40 godina.

Pronašli album iz 1987. godine i krenuli u potragu

Neočekivani nastavak ove priče usledio je kada su zaposleni u Krašu, pregledajući arhivu, naišli na stari, uredno popunjen album. Među stranicama koje su decenijama čuvale uspomenu na nečije detinjstvo krio se i trag koji je mogao da pomogne u pronalaženju vlasnika.

Znali su samo da ime dečaka koji ga je poslao počinje slovom Š.

Umesto da album ponovo odlože među arhiviranu dokumentaciju, odlučili su da otkriju kome pripada. Na društvenim mrežama objavili su apel i pozvali ljude da im pomognu u potrazi.

- Možda možete da nam pomognete ako poznajete nekoga ko bi mogao da bude vlasnik ili imate bilo kakvu informaciju. Podelite ovu priču. Vratimo album - naveli su u objavi.

Poziv se brzo proširio, a potraga je dobila srećan završetak kada je ustanovljeno da je album pripadao Šimi Predovanu, koji je kao dečak živeo u Ninu.

Poslednje dve sličice dobio je od rođaka

Kada je saznao da je njegov album pronađen, Šime se prisetio vremena kada je sa velikim strpljenjem sakupljao sličicu po sličicu, nadajući se da će jednog dana uspeti da popuni celu kolekciju.

- To je moj album koji sam sakupljao kao dete. Kada sam ga popunio, imao sam osam godina - ispričao je Predovan.

Posebno mu je ostalo u sećanju kako je došao do poslednje dve sličice. Poklonio mu ih je stariji rođak sa majčine strane, omogućivši mu da konačno završi album koji je toliko dugo sakupljao.

Osim zadovoljstva koje je donosilo pronalaženje novih sličica, ova kolekcija imala je i edukativnu vrednost. Kroz ilustracije i opise životinja deca su upoznavala vrste iz različitih delova sveta, pa je i Šime zahvaljujući albumu naučio mnogo toga o životinjskom carstvu.

Kada je popunio poslednje prazno mesto, album je poslao Krašu i počeo da čeka nagradu. Dani su prolazili, a paket čokolada nije dolazio.

Posle 39 godina konačno dobio obećani poklon

Nakon što su pronašli njegov identitet, zaposleni u Krašu pozvali su Šima da ih poseti. U fabriku je došao sa suprugom, a susret je protekao u znaku uspomena na detinjstvo i neobičnu potragu koja je spojila prošlost i sadašnjost.

Predovan je imao priliku da obiđe proizvodni pogon, upozna zaposlene koji su učestvovali u njegovom pronalaženju i, što je najvažnije, ponovo uzme u ruke album koji je poslednji put video kao osmogodišnjak.

Ovoga puta kući nije otišao praznih ruku. Kompanija mu je uručila poklon koji je trebalo da dobije još davne 1987. godine.

- Nadamo se da smo danas ispravili ovu grešku. Čuvajte album, pokažite ga svojoj deci, a poklon koji je trebalo da dobijete pre 40 godina čeka na vas - poručili su mu prilikom susreta.

album Životinjsko carstvo iz 1987. godine koji su zaposleni u Krašu pronašli posle 39 godina Foto: instagram/ kras_hrvatska

U Krašu nisu krili zadovoljstvo što je potraga uspešno završena, pa su fotografije i snimke susreta podelili i sa pratiocima na društvenim mrežama.

- Tražili smo ga, vi ste pomogli i sada smo ga pronašli! Album „Životinjsko carstvo“, koji je 40 godina čekao svog vlasnika, vraćen je u prave ruke - saopštili su iz kompanije.

Njegov sin nastavio porodičnu tradiciju

Posebnu draž čitavoj priči daje činjenica da se ljubav prema „Životinjskom carstvu“ nije završila sa Šiminim detinjstvom. I njegov sin je godinama kasnije sakupljao sličice i uspeo da popuni svoj album, nastavljajući tako porodičnu tradiciju.

Za razliku od oca, on nije morao da čeka nekoliko decenija da bi dobio zasluženu nagradu. Njegov poklon stigao je na vreme.

Šime je zaposlenima zahvalio na trudu i iznenađenju, a album koji je gotovo 40 godina proveo daleko od svog vlasnika konačno se vratio tamo gde pripada.

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