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Snimak ronioca koji se suočio sa hobodnicom u dubinama vode izazvao je veliku pažnju. Iako je objavljen pre godinu dana, ponovo je postao viralan te se munjevito širo društvenim mrežama i danas podjednako šokira.

Postupak ronioca mnogi su osudili iako je na prvi mah delovalo kao da se čovek bori za goli život. Međutim, šta se zapravo desilo?

Suočiti se sa hobotnicom i upustiti se u borbu s njom sigurno je veoma neprijatno, pa čak i zastrašujuće iskustvo. Ipak, ovaj čovek je, čini se, sam izazvao ono što mu se dogodilo i teško je imati mnogo razumevanja za njega. Zaista, šta mu je bilo da štapom bode jednu od najinteligentnijih životinja u prirodi?

Hobotnice su izuzetno snalažljiva i inteligentna bića, poznata po sposobnosti da rešavaju probleme i brane se kada se osete ugroženo. Ako nekoga bez razloga provocirate i napadate, ne bi trebalo da vas iznenadi kada životinja pokuša da se odbrani. Ovaj čovek je očigledno zaboravio da hobotnica nije igračka, već živo biće koje ima pravo da se zaštiti.