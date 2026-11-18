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Jedinstvena karta koja je svojevremeno posetiocima pružala priliku da sa doka isprate čuveni "Titanik" na njegovo prvo, a ispostaviće se i jedino putovanje, uskoro ide na licitaciju u engleskom gradu Devizesu. Stručnjaci zaduženi za prodaju predviđaju da bi ova dragocena relikvija mogla da bude prodata za neverovatnih 50.000 funti, što iznosi približno 60.000 evra.

Pogledajte u galeriji fotografije olupine Titanika:

1/8 Vidi galeriju Pričao o Titaniku još uvek intrigira javnost Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia, ABC News / Ferrari / Profimedia, Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia, Printscreen

Ovaj komad papira bio je u vlasništvu Elize Dibden, majke čiji je osamnaestogodišnji sin Vilijam zaplovio čuvenim prekookeanskim brodom, ali mu se trag nakon toga zauvek izgubio. Eliza je 10. aprila 1912. godine boravila u luci u Sautemptonu i posmatrala kako "Titanik“ napušta obalu, dok je njen naslednik kretao na plovidbu koja će se pretvoriti u jednu od najtežih pomorskih nesreća ikada zabeleženih, prenosi BBC.

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Na samoj propusnici utisnut je prepoznatljivi znak brodskog prevoznika White Star Line, uz zvaničnu molbu upućenu službeniku koji je kontrolisao ulazak gostiju. Tekst na kartici glasi: "Molimo da dozvolite gospodinu Talbotu i dvojici prijatelja da pogledaju brod S.S. Titanik". Pored toga, na dokumentu je naznačena druga klasa i datum 10. april 1912. godine, dok je sa zadnje strane mastilom ispisano: "Gospođa Dibden i dve sestre“.

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Mladi Vilijam, poreklom iz oblasti Nju Forest, na ovu prekookeansku avanturu otisnuo se u društvu rođaka Ambrouza Huda i grupe vršnjaka. Život je izgubio 15. aprila 1912. godine, u noći kada je "Titanik" nestao u ledenim dubinama severnog Atlantika, povukavši u smrt oko 1.500 putnika i članova posade. Čak i ukoliko su spasioci izvukli njegove posmrtne ostatke iz okeana, oni nikada nisu prepoznati, pa je uspomena na njega sačuvana jedino kroz ime urezano na porodičnom spomeniku njegovih roditelja u crkvi Svetog Petra u Bramšou.

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Endru Oldridž iz aukcijske kuće Henry Aldridge and Son potvrdio je da se ovakav primerak nikada ranije nije pojavio na javnoj prodaji. "Jedina koju smo videli tokom 25 godina rada i jedan od najređih predmeta povezanih sa "Titanikom" koji su se poslednjih godina pojavili na aukcijama", naglasio je Oldridž.

Osim ove nesvakidašnje propusnice, kupci će na istoj aukciji moći da se nadmeću i za dokument o Vilijamovom prvom pričešću iz 1908. godine, knjigu osiguranja koja pokriva samu konstrukciju trupa "Titanika", kao i retku razglednicu koju je glavni brodski telegrafista uputio svojoj sestri neposredno pred isplovljavanje u smrt.

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