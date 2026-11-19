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Sunce, jedna od najvažnijih planeta u natalnoj karti, menja znak i ulazi u Strelca 22. novembra, čim počinje sezona ovog vatrenog znaka. Sunce u Strelcu doneće odlične vesti za Strelčeve, Lavove i Ovnove.

Sunce u Strelcu donosi potrebu za slobodom, širinom, kretanjem i stalnim širenjem životnih vidika. Ovo je položaj koji čoveka tera da veruje u nešto veće od svakodnevice, da traži smisao, istražuje svet, upoznaje druge kulture, uči i neprestano pomera sopstvene granice.

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Strelac je znak optimizma, vere i entuzijazma, pa Sunce ovde daje snažnu potrebu da se život posmatra sa vedrije strane, čak i kada okolnosti nisu idealne.

Pravda i istina

Ljudi sa Suncem u Strelcu često imaju izražen osećaj za pravdu i istinu. Ne vole ograničenja, licemerje i situacije u kojima moraju da ćute kada smatraju da nešto nije ispravno. Mogu biti veoma direktni, iskreni i otvoreni, mada njihova iskrenost ponekad može delovati previše grubo. Kada nešto žele, najčešće ih pokreće velika ideja, a ne sitna korist.

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovaj položaj Sunca posebno pogoduje putovanjima, obrazovanju, radu sa strancima, medijima, pisanju, predavanju, pravu, filozofiji i svemu što čoveku omogućava da svoje znanje prenese drugima. Sunce u Strelcu ne voli da stoji u mestu, čak i kada fizički ne putuje, osoba želi da se razvija, uči i otkriva nešto novo.

U ljubavi i odnosima potrebna je sloboda, iskrenost i osećaj da druga osoba nije prepreka, već saputnik. Sunce u Strelcu teško podnosi posesivnost i preteranu kontrolu. Njegova najveća snaga je sposobnost da posle razočaranja ponovo pronađe veru, podigne glavu i krene dalje. Zato je ovo jedan od položaja koji simbolizuju optimizam, obnovu životne energije i veru da najbolje tek dolazi.

(Kurir.rs/Informer)

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