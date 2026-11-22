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Kada se pomene ime Jovanke Broz, u sećanju se odmah javlja prizor dame koja je u svakoj prilici dostojanstveno nosila ulogu prve žene nekadašnje Jugoslavije. Supruga Josipa Broza Tita išla je u korak sa svetskom modom, ali je istovremeno i sama diktirala smernice, stvorivši autentičan modni pečat koji je spajao raskoš i svedenost. Najčešće je birala toalete sa V-izrezom koje ističu struk, vrhunske kožne torbe, niske bisera i bez izuzetka visoku, zaobljenu i bogatu punđu.

Pogledajte u galeriji fotografije Jovanke Broz:

1/9 Vidi galeriju Jovanka Broz Foto: Printscreen Youtube / RTS Mira Adanja Polak Ekskluzivno - Zvanični kanal, Arhivske fotografije, Muzej grada Beograda, Muzej Jugoslavije, Arhiva Beograda, Privatne kolekcije

Dok je tokom ratnih i partizanskih godina nosila talasastu paž frizuru sklonjenu sa lica, ulaskom u ulogu prve dame počela je da podiže svoju gustu, crnu kosu u raskošnu punđu, dodatno natapiranu radi još većeg volumena. Kako je svojevremeno posvedočila njena dugogodišnja krojačica Žuži Jelinek, Jovanka ovoj frizuri nije ostala verna bez razloga.

Zašto nikad nije promenila frizuru?

"Bila je zaista prelepa, s oblinama, lepim prsima i zubima, prosto je bilo milina gledati je. Ipak, jedino sam joj zamerila što je uvek imala istu frizuru", prisetila se svojevremeno Žuži.

Ona je ispričala kako je u jednom trenutku pokušala da nagovori Titovu suprugu na promenu imidža, ali je Jovanka takav predlog glatko odbacila, odbijajući da menja sebe zarad tuđih očekivanja.

Jovanka Broz Foto: Prodimedia

"Jednom sam joj rekla: 'Drugarice Jovanka, promenite frizuru, mi žene se moramo stalno menjati, jer muškarci vole da nas vide drugačije'. A ona je viknula: 'Ne! Imam svoju frizuru na koju sam navikla i neka se muškarci naviknu na nju'", otkrila je krojačica Jovanke Broz. Jelinekova je dodala i da je samom maršalu bilo izuzetno bitno kako njegova supruga izgleda u javnosti: "Tito je bio veoma posvećen tome da ona uvek izgleda lepo i često mi je govorio da za nju šijem najbolje što umem."

Podržavala domaći rad

Bivša prva dama SFRJ ostavila je dubok trag i kao ličnost koja je snažno pogurala razvoj modne scene na prostoru tadašnje Jugoslavije. Iz prvih redova redovno je pratila modne događaje, podjednako uvažavajući revije svetskih modnih kuća i predstavljanja domaćih kreatora.

Jovanka Broz Foto: Galerija Matice Srpske

Posebno je cenila rad Aleksandra Joksimovića, umetnika koji je duže od trideset pet godina kreirao i definisao jugoslovensku modu. Pored besprekornih večernjih toaleta i prefinjenog odevanja, Jovanka je rado promovisala pleteninu iz Sirogojna, čime je domaćoj i svetskoj javnosti skrenula pažnju na vrednost tradicionalnih ručnih radova.

Pogledajte video: Naslednica Jovanke Broz