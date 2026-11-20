Slušaj vest

Da li ste se ikada zapitali koji istorijski velikan deli vaše horoskopske osobine? Otkrijte iznenađujuće veze između svog horoskopski znaka i istorijskih ličnosti koje su promenile i oblikovale svet kakav danas poznajemo.

OVAN – LEONARDO DA VINČI

Leonardo Da Vinči Foto: Profimedia

Rođen sa tipičnom vatrom Ovna, Leonardo da Vinči bio je neumorna sila renesanse i pravi majstor obavljanja više poslova istovremeno. Njegova odlučnost da se bez straha upušta u nova područja znanja odražava energiju i hrabrost Ovna. Dok su se drugi specijalizovali za jednu oblast, on je istovremeno slikao, izmišljao leteće mašine i proučavao ljudsko telo. Njegove beležnice otkrivaju nemiran um koji je stalno skakao sa ideje na ideju. Zanimljivo je da je često spavao u kratkim, ali čestim dremkama – tipično za neumornog Ovna.

BIK – KRALJICA ELIZABETA II

kraljica Elizabeta II Foto: Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Postojana i nepokolebljiva poput pravog Bika, kraljica Elizabeta II otelotvorila je strpljenje i stabilnost tokom svoje sedamdesetogodišnje vladavine. Njena predanost dužnosti odražava Bikovu pouzdanost i potrebu za kontinuitetom. Volela je rutinu i doslednost, što se videlo u njenim svakodnevnim navikama i stilu. Uprkos brojnim krizama, uvek je zadržala mirnoću. Imala je i malu bikovsku slabost – svakodnevno parče čokoladne torte.

BLIZANCI – ANA FRANK

Ana Frank Foto: Twitter / ddp USA / Profimedia

Ana Frank savršeno je otelotvorila dvojnost Blizanaca, spajajući dečju radoznalost sa dubokim promišljanjem. Njen dnevnik otkriva brz, nemiran um prepun pitanja i zapažanja. Pisanje joj je bilo beg i način da preživi kada sloboda nije bila moguća. Kroz reči je obrađivala emocije i stvarnost oko sebe. Čak je izmislila i prijateljicu Kiti, jer je Blizancima uvek potreban dijalog.

RAK – FRIDA KALO

Frida Kalo Foto: CORTESÍA / Newscom / Profimedia

Frida Kalo izražavala je svoju rakovsku emotivnost kroz snažnu i ličnu umetnost. Svoj bol pretvarala je u slike pune osećanja i simbolike. Dom i porodica bili su joj izuzetno važni, a njena Plava kuća bila je utočište identiteta i korena. Bila je izrazito brižna i zaštitnički nastrojena. Ta njena narav videla se i u ljubavi prema neobičnim kućnim ljubimcima.

DEVICA – MAJKA TEREZA

Majka Tereza Foto: Norbert Försterling / DPA / Profimedia

Majka Tereza bila je oličenje devičanske predanosti služenju drugima. Poznata je po preciznosti i brizi za detalje, čak i u najtežim uslovima. Nikada nije tražila slavu, već se fokusirala na efikasnost i red. Organizovala je svoj rad sa velikom disciplinom i odgovornošću. Njena skromnost i perfekcionizam savršeno odražavaju prirodu Device.

VAGA – MAHATMA GANDI

Mahatma Gandi Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Gandijeva borba za pravdu i ravnotežu snažno odražava energiju Vage. Njegovi nenasilni protesti bili su promišljeni, simbolični i usmereni ka harmoniji. Verovao je da se promena postiže bez osvete i agresije. I sam je stalno tražio unutrašnju ravnotežu kroz disciplinu i samokontrolu. Njegov život bio je trajna potraga za skladom.

ŠKORPIJA – MARIJA KIRI

Marija Kiri Foto: IanDagnall Computing / Alamy / Profimedia

Marija Kiri pokazivala je tipičnu škorpionsku strast prema otkrivanju skrivenih istina. Bez straha je zaronila u opasna područja nauke, potpuno predana istraživanju. Privatni život držala je u senci, zadržavajući dozu tajanstvenosti. Posle ličnih tragedija nastavila je da radi sa neverovatnom snagom. Njeno nasleđe i danas doslovno zrači moći Škorpije.

STRELAC – MARK TVEN

Mark Tven Foto: Wikimedia Commons

Mark Tven bio je pravi Strelac – pustolovan, duhovit i iskren do srži. Putovao je svetom i svoja iskustva pretvarao u književna remek-dela. Bio je poznat po britkom humoru i neposrednosti. Nije mogao da se veže za rutinu ili klasične poslove. Čak je i sopstvenu smrt predvideo u skladu sa kosmičkim ciklusima.

JARAC – MARTIN LUTER KING MLAĐI

Martin Luter King Mlađi Foto: Wikimedia Commons

Martin Luter King Mlađi pokazao je jarčevsku upornost i strateško razmišljanje. Njegova borba za građanska prava bila je dugoročna, planska i disciplinovana. Verovao je u postepene, ali trajne promene. Uprkos pritiscima i pretnjama, ostao je postojan. Njegova ambicija i odgovornost vidljive su i u činjenici da je veoma mlad započeo akademski put.

VODOLIJA – ČARLS DARVIN

Čarls Darvin Foto: Unknown photographer / Bridgeman Images / Profimedia

Čarls Darvin bio je tipična Vodolija – revolucionaran i nekonvencionalan mislilac. Nije prihvatao postojeća uverenja bez preispitivanja. Njegova teorija evolucije zauvek je promenila pogled na svet. Ideje je dugo razvijao i usavršavao pre nego što ih je objavio. Čak je i privatne odluke donosio racionalno i analitično.

RIBE – ALBERT AJNŠTAJN

Albert Ajnštajn Foto: Universal Images Group North America LLC / Alamy / Alamy / Profimedia

Albert Ajnštajn bio je duboko uronjen u svet mašte i intuicije, tipičan za Ribe. Njegovi misaoni eksperimenti pokazivali su sposobnost da razmišlja izvan fizičkih granica. Često je bio odsutan duhom, izgubljen u mislima o svemiru. Muzika mu je pomagala da pronađe naučna rešenja. Njegove reči i način razmišljanja savršeno odražavaju sanjarsku prirodu Riba.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija