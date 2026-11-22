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Da li ste se nekada zapitali da li se pravilno piše "izvinio sam se" ili "izvinuo sam se"? Iako na prvi pogled deluje da je reč o dva oblika iste reči, između njih postoji važna razlika. Zapravo, oba oblika postoje u srpskom jeziku, ali imaju potpuno različita značenja i ne mogu da se koriste u istim situacijama.

Kada želimo da kažemo da smo nekome uputili izvinjenje, priznali grešku ili zatražili oproštaj, pravilno je reći izvinio sam se. Ovaj oblik potiče od glagola "izviniti se", koji znači zamoliti nekoga da nam nešto ne uzme za zlo, odnosno zatražiti oproštaj.

Sa druge strane, oblik "izvinuo sam se" takođe je gramatički ispravan, ali potiče od drugog glagola "izvinuti se". Njegovo značenje povezano je sa savijanjem, izvijanjem ili pomeranjem tela, a ne sa izvinjenjem zbog neke greške.

Zbog toga je važno da obratite pažnju na kontekst u kojem koristimo ove reči. Ako smo nekoga uvredili, zakasnili ili napravili grešku, reći ćemo da smo se izvinili. Ukoliko želimo da opišemo pokret tela, možemo da upotrebimo glagol "izvinuti se".

Pravopis Foto: Profimedia

Kako se pravilno koriste ovi oblici?

Glagol "izviniti se" menja se na sledeći način:

- Ja sam se izvinio.

- Ti si se izvinio.

- On se izvinio.

- Ona se izvinila.

- Mi smo se izvinili.

- Oni su se izvinili.

U svakodnevnoj komunikaciji možemo ga upotrebiti u različitim situacijama:

- Izvinio sam se zbog kašnjenja.

- Ona se izvinila prijateljici zbog nesporazuma.

- Trebalo bi da se izviniš za ono što si rekao.

- Direktor se javno izvinio zaposlenima.

- Nisu se izvinili zbog svog ponašanja.

Sa druge strane, glagol "izvinuti se" ima drugačiju promenu i upotrebu:

- Ja sam se izvinuo.

- Ti si se izvinuo.

- On se izvinuo.

- Ona se izvinula.

- Mi smo se izvinuli.



Ovaj oblik koristi se kada govorimo o fizičkom pokretu, odnosno savijanju ili izvijanju tela. Na primer: "Morao je da se izvinuo kako bi prošao kroz uski otvor" nije pravilno formulisana rečenica; pravilno je: "Morao je da se izvije kako bi prošao kroz uski otvor."

Dakle, kada je reč o traženju oproštaja, zapamtite da je pravilno izvinio sam se, a ne "izvinuo sam se". Iako obe reči postoje u srpskom jeziku, samo jedna odgovara značenju izvinjenja.

VIDEO: Dnevna doza pravopisa