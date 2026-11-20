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Nesvakidašnji uspeh Sema Šumejkera zvanično je upisan u Ginisovu knjigu rekorda za 2027. godinu. Ovaj istraživač i umetnik je u avgustu 2025. godine na otvorenom moru prešao razdaljinu od čak 42.43 kilometra, odnosno 26.37 milja, veslajući u plovilu dugačkom 3.6 metara koje je u potpunosti napravljeno od gljive Ganoderma polychromum.

U ovom neobičnom čamcu Šumejker je prešao kanal između ostrva Katalina i američkog kopna, da bi na kraju bezbedno stigao do plaže Kabrijo u Los Anđelesu. Njegov poduhvat na vodi trajao je čitavih dvanaest sati, tokom kojih se borio sa ćudljivim morskim strujama i zahtevnim vremenskim prilikama, dok mu je na tom putu društvo pravio mladi kit perajar.

Zahvaljujući ovom rezultatu, osvojio je titulu svetskog rekordera za najdužu samostalnu vožnju plovilom izrađenim od gljivičnog micelijuma, što je potvrđeno i na zvaničnoj stranici Ginisa. Sem se inače više od jedne decenije posvećeno bavi proučavanjem i uzgojem brojnih vrsta gljiva, od kojih oblikuje originalne skulpture i umetničke instalacije predstavljene na njegovom internet sajtu.

U laboratoriji radi i sa otrovnim primercima

Oduševljen njihovom izdržljivošću i širokim mogućnostima primene, Šumejker je počeo da ispituje na koje sve načine gljive mogu da posluže kao korisni materijali u svakodnevnom životu. Njegova vizija je da one u budućnosti odmene deo plastike i neobnovljivih resursa koji se danas masovno koriste u građevinskoj industriji. Iz tog razloga u svojoj laboratoriji testira najrazličitije vrste – od bioluminiscentnih, jestivih i autohtonih, pa sve do retkih i otrovnih primeraka.

"Većina ljudi ne povezuje pečurke sa funkcionalnim i dugotrajnim materijalima. Većina pečuraka koje kupujemo u prodavnicama sasuši se i počne da se raspada nakon nekoliko dana van frižidera. Međutim, divlje pečurke sa kojima radim veoma su otporne i, kada se osuše i konzerviraju, ne počinju odmah da se raspadaju u vodi", objasnio je Sem za Ginisovu knjigu rekorda.

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