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Nakon što skuvate čaj, jedva čekate da bacite kesicu od čaja u kantu za smeće, ali zaboravljate da ona može da ima veoma praktičnu namenu u domaćinstvu.

Umesto da ih odmah bacite, kesice čaja možete da iskoristite za nekoliko jednostavnih kućnih poslova. Pitate se kako je to moguće?

Čaj sadrži tanine, biljna jedinjenja koja mogu da pomognu u uklanjanju određenih nečistoća, a iskorišćene kesice mogu da posluže i kao praktičan dodatak prilikom čišćenja. Ipak, ne treba očekivati da će zameniti namenska sredstva za uklanjanje tvrdokorne masnoće ili dezinfekciju.

Evo kako sve možete da primenite kesice od čaja u domaćinstvu:

1. Uklanjanje neprijatnih mirisa

Iskorišćene kesice čaja mogu da posluže kao jednostavan dodatak u borbi protiv neprijatnih mirisa u domaćinstvu. Pre nego što ih upotrebite, ostavite ih da se potpuno osuše, pa ih stavite u malu posudu na mesta na kojima se zadržavaju ustajali mirisi.

Možete da ih stavite u ormar, fioku, kutiju za odlaganje ili blizu kante za smeđe. Osušene kesice mogu da pomognu u upijanju vlage i ublažavanju blagih neprijatnih mirisa.

Važno je da ih ne ostavljate vlažne jer bi se u takvim uslovima mogla razviti buđ. Takođe, ovaj trik ne zamenjuje redovno čišćenje, provetravanje niti uklanjanje izvora neprijatnog mirisa.

Kesice čaja Foto: Profimedia

2. Lakše uklanjanje masnoće s posuđa

Ostavite masno posuđe u toploj vodi sa nekoliko iskorišćenih kesica čaja.

Možete takođe da ih dodate u sudopere ili veću posudu sa vodom, a zatim u nju da potopite prljavo posuđe. Ostavite ga da odstoji nekoliko sati ili preko noći, posebno ako su se ostaci hrane već osušili.

Da uklonite nečistoće pomoći će vam tanini iz čaja. Nakon potapanja, posuđe operite deterdžentom za sudove i toplom vodom.

Ovaj postupak može da olakša čišćenje, ali je moguće da će kod posebno masnih ili zagorelih površina biti potrebno dodatno ribanje.

3. Čišćenje staklenih površina i ogledala

Još jedna mogućnost jeste korišćenje ohlađenog čaja za čišćenje pojedinih staklenih površina. Slabiji čaj može da pomogne pri uklanjanju lakših tragova i otisaka prstiju, a nakon čišćenja površinu je potrebno prebrisati suvom krpom od mikrofibera.

Ohlađeni čaj možete koristiti za brisanje staklenih površina Foto: Profimedia

Za ovaj postupak možete da iskoristite ohlađeni čaj koji ste prethodno pripremili, da ga nanesete na krpu i nežno prebrišete staklo ili ogledalo. Potom površinu ispolirajte čistom i suvom krpom kako biste izbegli nastanak tragova.

Ipak, s ovom metodom treba biti umeren jer čaj može da ostavi sopstvene tragove, posebno na svetlim ili osetljivim površinama. Zbog toga je preporučljivo prvo isprobati postupak na manjem, manje vidljivom delu.

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