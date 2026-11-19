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Rečnik definiše pojam "čovek" kao nešto što poseduje osobine, mane i osećanja karakteristična za ljude, za razliku od bogova, životinja ili mašina, preneo je britanski Telegraf.

Gejts: "Podstiče ljude da više razmišljaju"

Leksikograf Kembričkog rečnika, Kolin Makintoš, kaže da veštačka inteligencija menja način na koji ljudi govore o sopstvenoj prirodi i podstiče preispitivanje oslanjanja na tehnologiju, od matematičara do nastavnika.

Prema njegovim rečima, sve češća upotreba izraza poput "stvoreno ljudskim delom" pokazuje kako se reč "čovek" sve više koristi za razlikovanje ljudskih dela i osobina od onih koje potiču od veštačke inteligencije.

Osnivač Majkrosofta, Bil Gejts, ocenio je da veštačka inteligencija podstiče ljude da više razmišljaju o tome šta znači biti čovek.

Bil Gejts Foto: Stefan JERREVANG / AFP / Profimedia

On je naveo da bi ta tehnologija mogla da pomogne u lečenju bolesti, unapređenju obrazovanja i oslobađanju vremena za važnije aktivnosti, ali je upozorio da ljudi moraju pažljivo da odluče kako će je uključiti u svoje živote.

U rečniku i izrazi sa društvenih mreža

Među ostalim kandidatima za reč godine bili su "agent", koji označava sistem veštačke inteligencije sposoban da obavlja složene zadatke bez ljudske kontrole, kao i izrazi "wholesome" i "analogue".

U rečnik su dodati i izrazi sa društvenih mreža, poput "aura farming", koji označava pokušaj da se ostavi utisak atraktivne ili impresivne osobe, i "looksmaxxing", odnosno nastojanje da se poboljša fizički izgled.

Kembrički rečnik razmatra i uvrštavanje skraćenice "FOBO", koja označava strah od zastarevanja, usled sve veće zabrinutosti da bi veštačka inteligencija mogla da zameni radna mesta.

(Kurir.rs/Tanjug)

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